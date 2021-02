Deadpool 3 dla dorosłych. Czy inne filmy MCU też pójdą tą drogą?

Źródło: materiały prasowe

Kevin Feige, szef Marvel Studios i MCU uczestniczył w wirtualnych spotkaniach z mediami podczas TCA. Tam też poruszono wiele spraw. Jedną z ciekawszych było zapytanie go o Deadpoola 3 z kategorią wiekową R (film nie jest wskazany dla widzów poniżej 17 roku życia) i czy będzie to początek nowego rozdziału w MCU skierowanego do widzów dorosłych.

Szef MCU mówi otwarcie: na razie nie mają żadnych planów, by inne filmy również były z wysoką kategorią wiekową. Podkreśla, że MCU zawsze było skierowane do wszystkich zarówno dzieci, jak i dorosłych, więc domyślił się, że dziennikarz odnosi się stricte do kategorii wiekowej. Tradycyjnie Feige niczego nie wyklucza, a jego wypowiedź mówi sugestywnie jakie jest ich podejście. Ponownie też podkreślił, że Deadpool osadził się w określonej konwencji i kategorii wiekowej, więc nie mają zamiaru tego zmieniać. Potwierdził po raz kolejny, że pracują nad filmem.

- Poza Deadpoola nie natrafiliśmy na historię lub wątek postaci, czy ton fabuły, które nie pozwoliłyby nam wykorzystać kategorii wiekowej, której do tej pory używaliśmy. Nikt nas przed tym nie powstrzymywał. Jeśli kiedyś podejmiemy taką decyzję, można o niej dyskutować, a takie miejsca jak Star dają pole. Na razie jednak nie braliśmy tego pod uwagę. Opowiadaliśmy historie, które chcieliśmy opowiedzieć w tonie i z wybraną przez nas kategorią wiekową.

Biorąc pod uwagę, że Feige odnosi się do projektów, na którymi już pracują, jego słowa oznaczają między innymi, że nowy Blade nie będzie mieć kategorii wiekowej Deadpoola. Chyba że coś jeszcze się do tego czasu zmieni, bo na razie nie wiadomo jeszcze nic o scenariuszu, ani o starcie prac na planie.