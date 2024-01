Deadpool 3 związany z filmem Logan: Wolverine? Zdjęcie z planu może to sugerować

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Powiązanie Deadpoola 3 z filmem Logan: Wolverine zostało oparte na oficjalnym zdjęciu z planu opublikowanym przez Ryana Reynoldsa na Instagramie. Widzimy na nim dwa krzesła podpisane Logan oraz Wade Wilson (prawdziwe imię Deadpoola), a w tle jest pole kukurydzy. Spekulacja oparta jest na kilku czynnikach: czarno-biały kolor (Logan: Wolverine miał potem ponowną emisją w czarnobiałej wersji ku uciesze fanów) oraz pole kukurydzy, które może nawiązywać do farmy z filmu. Oficjalnie nie zostało to potwierdzone.

Deadpool 3 i Logan

Wszyscy na czele z reżyserem Shawnem Levym zapewniają, że nie mają zamiaru ruszać wydarzeń z Logana i psuć stworzonego tam efektu. Nie będzie więc odwracania efektu tamtych wydarzeń, a Wolverine z centrum fabuły będzie pochodzić z innego świata równoległego.

- Logan jest częścią kanonu. Kochamy Logana. To wszystko miało miejsce. Chcę, by świat wiedział, że jako producent i reżyser to podkreślam: wszyscy dzielimy z fanami głęboką miłość i szacunek wobec filmu Logan, tego, jak został zrealizowany i jakie wydarzenia mają tam miejsce.

Deadpool 3 - premiera w lipcu 2024 roku w kinach.