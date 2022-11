Deadpool 3 - jeszcze jedna postać z serialu Loki pojawi się w filmie? Ta interakcja na Twitterze podsyca oczekiwania

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że postać z serialu Loki pojawi się w filmie Deadpool 3. Chodziło wówczas o Mobiusa, postać graną przez Owena Wilsona. Choć szczegóły nie są znane, to Owen Wilson miałby mieć kluczową rolę w filmie, a to może sugerować, że multiwersum odegra istotną rolę w połączeniu postaci Deadpoola i Wolverine'a z Kinowym Uniwersum Marvela.

W mediach społecznościowych doszło do kolejnej ciekawej sytuacji. Nieoficjalne konto Miss Minutes (pamiętnej postaci z serialu Loki) na Twitterze przywitało się z Deadpoolem, co skomentował sam Ryan Reynolds, odwzajemniając przywitanie. Oczywiście tyle wystarczy, żeby fani rozpoczęli spekulowanie i łączenie kropek, spodziewając się nawet, że także ta postać pojawi się w filmie. Ma to na pewno sens jeśli chodzi o multiwersum i możliwość wprowadzenia postaci do MCU, ale może właśnie dlatego jest to wykorzystywane do droczenia się z fanami przez aktora. Trzeba więc brać pod uwagę, że aktor tylko bawi się oczekiwaniami fanów. Promocja wokół Deadpoola zawsze była wyjątkowa, więc możemy spodziewać się, że w przyszłości będzie coraz więcej podobnych sugestii z wieloma innymi postaciami MCU.

Deadpool 3 zadebiutuje w kinach 8 listopada 2024 roku.