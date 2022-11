Deadpool - Jensen Ackles mógł wcielić się w postać Pyskatego Najemnika

fot. Dean Buscher/The CW

Jensen Ackles to aktor, który jest znany przede wszystkim z roli Deana Winchestera w serialu Supernatural. Po zakończeniu produkcji wystąpił również w 3. sezonie The Boys jako Soldier Boy. Nie jest tajemnicą, że Ackles brał udział w przesłuchaniu do roli Kapitana Ameryki w filmie Captain America: Pierwsze starcie. Jednak jak wiadomo ostatecznie angaż otrzymał Chris Evans. Okazuje się, że to nie jedyna rola bohatera Marvela, z którą mógł związać się aktor.

Na panelu SPN PHX J2 Ackles wyjawił, że miał propozycję zagrania Deadpoola. Jednak na przeszkodzie do wzięcia udziału w produkcji stały jego zobowiązania na planie Supernatural. Aktor nie zdradził o jaki konkretnie film chodziło, jednak pewniakiem jest X-Men Geneza: Wolverine, gdzie zadebiutował Deadpool w wykonaniu Ryana Reynoldsa.

Amazon Prime Video

Thor - Jensen Ackles i rola Hawkeye'a

Warto zaznaczyć, że angaż aktora w Supernatural spowodował, że Ackles musiał odrzucić również występ w roli Hawkeye'a w widowisku Thor. Ostatecznie rolę otrzymał Jeremy Renner.