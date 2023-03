Deadpool 3 z postaciami z serialu Loki. Nowe przecieki o fabule

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po raz kolejny doniesienia o popkulturze przychodzą od dobrze poinformowanego Jeffa Sneidera. Według niego w filmie MCU Deadpool 3 pojawią się Mobius (Owen Wilson) oraz Miss MInutes (Tara Strong) z serialu Loki. Informację potwierdzają dwaj scooperzy z Twittera, których cynki zazwyczaj się potwierdzały, czyli MyTimeToShineHello oraz CanWeGetSomeToast.

Deadpool 3 - o czym film?

Z przecieków wynika, że działania Deadpoola doprowadzą do tego, że cała organizacja TVA z Lokiego się nim zainteresuje, więc nie będzie to sam Mobius. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy sam Loki się pojawi.

Do tego parę słów dodał Daniel Stevens, który będzie pracować jako dubler Hugh Jackmana. Obecnie, podobnie jak aktor, przygotuje się on fizycznie do rol. We wpisie na Instagramie ujął to jednak inaczej: przygotowuję do spuszczenia łomotu Reynoldsowi.

Rheet Reese i Paul Wernick odpowiadają za scenariusz. Za kamerą stoi Shawn Levy. Premiera 8 listopada 2024 roku.

