Deadpool 3 - nieoficjalne informacje na temat fabuły wyjaśniają obecność TVA

Wade Wilson połączy siły z Wolverinem w filmie Deadpool 3, ale na ten moment nie znamy oficjalnych informacji na temat fabuły. Zostają nam tylko pojawiające się co jakiś czas plotki, a te sugerowały ostatnio, że w produkcji zobaczymy TVA i postać Mobiusa graną w serialu Loki przez Owena Wilsona. Dlaczego Time Variance Authority miałoby być zaangażowane w losy Deadpoola?

Nowe światło rzuca na to wpis scoopera @MyTimeToShineH, który dysponuje ciekawymi informacjami, jednak wciąż należy traktować je w kategoriach plotek. Osoba ta podaje, że film rozpoczyna się zaraz po filmie Deadpool 2, kiedy to Wilson używa urządzenia do podróży w czasie Cable'a. Ten miałby wykorzystać to do uratowania Wolverine'a przed śmiercią, co doprowadziłoby do zainteresowania się ich działaniami ze strony TVA, organizacji znanej z Lokiego, która trzymała pieczę nad liniami czasowymi w uniwersum Marvela. Spotkany przez nich Mobius zapewne będzie inną wersją od tej, którą znamy z serialu, ale wciąż są to tylko spekulacje. Są też teorie, że Wolverine na koniec filmu powróci do swojego czasu i wydarzenia ostatecznie pchną go do fabuły z filmu Logan: Wolverine, natomiast Wade Wilson pozostanie w głównym świecie MCU.

W ostatnim wywiadzie, Hugh Jackman faktycznie wspominał o urządzeniu do podróży w czasie, ale była to wypowiedź w kontekście tego, że fabuła Deadpoola 3 w żaden sposób nie naruszy wydarzeń z filmu Logan.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny będzie Shawn Levy, natomiast scenariusz tworzą Rhett Reese i Paul Wernick. W tytułową rolę wcieli się ponownie Ryan Reynolds. Premiera w 2024 roku.