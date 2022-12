Mała Syrenka - jakie zmiany pojawią się w aktorskiej wersji Disneya? Matka księcia Eryka i nowoczesna Ariel

Fot. Materiały prasowe

Disney szykuje aktorską adaptację Małej Syrenki z Halle Bailey. Fabuła bajki po latach nie wszystkim się podoba, ponieważ główna bohaterka zrezygnowała ze swojego głosu i wymieniła ogon na parę nóg, gdy zakochała się w księciu.

Rob Marshall, który reżyseruje nowy film, nie widzi tego jednak w ten sposób i zwraca uwagę na fakt, że najważniejszą cechą protagonistki od zawsze było to, że spoglądała na świat inaczej, niż wszyscy wokół niej.

Arielka to współczesna kobieta? Reżyser Małej Syrenki odpowiada

Postać pochodzi z innego stulecia, od Hansa Christiana Andersena. Jednocześnie, nawet w 1989 roku, bohaterka pod pewnymi względami była bardzo współczesną kobietą, która spoglądała na świat inaczej, niż wszyscy wokół niej i udała się w pogoń za marzeniem.

Rob Marshall już w przeszłości pracował dla Disneya. Możecie znać go z takich produkcji jak Mary Poppins powraca i musicalu Into the Woods. Jeśli chodzi o nową Małą Syrenkę, filmowiec chce nawet bardziej podkreślić tą nowoczesność, niż przedstawiono to w bajce.

Mała Syrenka - zdjęcia

Mała Syrenka

Jaka będzie nowa Mała Syrenka Disneya?

Numerem 1 jest jej pasja - to bardzo ważne. Czuje, że jest w złym miejscu i to naprawdę epicka opowieść o tym, by odnaleźć swoje prawdziwe ja. W tej historii jest jednak także dużo radości. To dziwne połączenie niewinności i mądrości, duszy i serca. Jest bardzo współczesna w ten sposób.

Reżyser wprowadził także kilka zmian do oryginału. Na pewno Arielka wciąż jest córka króla oceanów, która nie boi się drugiego świata, tego na powierzchni. Wymienia głos na nogi, by go poznać, narażając swoich bliskich na niebezpieczeństwo - filmowiec jednak uspokoił, że usłyszy śpiew Halle Bailey, nie tylko w Part of Your World.

Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że Ariel poznaje księcia Eryka, gdy jest na powierzchni - i wtedy się w nim zakochuje. Z tego wynika, że nie zrezygnowała z głosu dla miłości.

Książę Eryk - adaptacja Małej Syrenki rozwinie tę postać

W dodatku Rob Marshall zapowiedział, że zamierzają rozwinąć rolę Eryka, który w bajce był klasyczną wersją idealnego księcia, ale poza tym nie miała za wiele do zaoferowania widzom.

W filmie rozwinęliśmy jego historię. Ma matkę, królową, co jest nowością. Porusza się w podobny sposób co Ariel: czuje, że nie pasuje do świata, w którym się znalazł. Te dwie pokrewne dusze spotykają się i uczą innych o uprzedzeniach, pokazują jak złamać barierę pomiędzy dwoma światami.