Deadpool 3 - akcja filmu rozegra się przed Loganem? Hugh Jackman ujawnia nowe szczegóły

fot. Twentieth Century Fox

Deadpool 3 ma rozpocząć prace na planie już latem 2023 roku, ale fani już od momentu ogłoszenia filmu i ujawnienia, że pojawi się w nim Wolverine Hugh Jackmana, czekają na chociaż najmniejsze informacje odnośnie projektu. Aktor wziął udział w wywiadzie dla The Empire Film Podcast, podczas którego ujawnił nowe szczegóły.

Podstawowym pytaniem od momentu ogłoszenia jest to, jaką wersję postaci Wolverine'a zobaczymy. Pamiętajmy, że Jackman pożegnał się z rolą filmem Logan z 2017 roku, pod koniec którego jego bohater umiera. Pojawiły się głosy, że jego powrót do roli w nowym Deadpoolu zniszczy tamto zakończenie. Aktor został zapytany o reakcje Jamesa Mangolda, reżysera Logana na informację, że jego postać powróci.

Był właściwie bardzo wspierający w tej sprawie. Powiedziałem mu, że to będzie miało miejsce przed naszym filmem, więc nie zamierzałem robić czegoś na zasadzie, że pazury wyskoczą zza grobu. Ulżyło mu więc i całkowicie to zrozumiał. Uznał, że to dobry pomysł.

Dodał w rozmowie, że nikt z osób pracujących nad projektem, nie chce niszczyć tego, co udało się stworzyć w filmie z 2017 roku. Jackman wspomina też, że czuł się doskonale po tamtym pożegnaniu i był pogodzony z tym, że to już koniec przygody z tą postacią. 13 sierpnia był jeszcze tego pewien, natomiast 14 sierpnia otrzymał informacje, które przekonały go, że to może być kapitalna zabawa i Deadpool 3 da więcej frajdy, niż wszystko inne, co do tej pory zrobił.

Deadpool 3 - jaka będzie relacja Wolverine'a i Deadpoola?

Aktor odniósł sie też do tego, jakiej relacji między głównymi postaciami mogą oczekiwać widzowie w filmie. Według Jackmana bliskość ich relacji w skali od 1-10 wynosi dokładnie zero i Wolverine będzie chciał "uderzyć go w głowę" przy niejednej okazji.

Jesteśmy przeciwieństwami. Nienawidzimy się. Mówię tylko z mojej perspektywy. Wolverine jest zirytowany przez Deadpoola. Sfrustrowany. Chce być milion mil od niego albo walnąć go w głowę, więc... prawdopodobnie będzie to robić często.

Kontynuował, zauważając, że dynamika tej dwójki będzie podobna do tej z komedii akcji 48 godzin z 1982 roku. Jak dojdzie do ich spotkania? W sieci są na ten temat na razie tylko plotki, ale sugerują pojawienie się TVA (organizacja znana z serialu Loki), a to by oznaczało konsekwencje dla Deadpoola za naruszenie linii czasowych.

fot. 20th Century Fox