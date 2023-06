Deadpool 3 - twórca postaci pracował przy filmie. Jak to wyglądąło?

fot. materiały prasowe

Rob Liefeld stworzył Deadpoola na kartach komiksu Marvela. W rozmowie z kanałem YouTube'owym Nuke the Fridge wyjawił, że Marvel Studios poprosiło go o przemyślenia na temat Deadpoola 3.

Deadpool 3 - twórca komentuje

Przede wszystkim Rob Liefeld ma zakulisową wiedzę o tym, co w tym filmie zobaczymy. Obiecuje, że wszyscy będziemy oszołomieni tym, co przygotował Marvel. Zapytano go też o plotki o tym, że postacie z X-Menów pojawią się w filmie. Tak odpowiedział:

- Widzę, co próbujesz zrobić. Sprawa wygląda tak. Byłem bardzo zaszczycony tym, że pan Feige skontaktował się ze mną latem ubiegłego roku i chciał mój wkład do niektórych decyzji. Potem mieliśmy kolejne spotkanie z producentami. Byłem zaszczycony tym, że chcieli moje przemyślenia i mówili: "bierzemy pod uwagę wiele rozmaitych ścieżek".

Przyznaje, że wiedział z dużym wyprzedzeniem to, że Ryan Reynolds i Hugh Jackman razem zagrają w filmie. Dodał takie słowa o obsadzie:

- Widziałem listę obsady. Ludzie będą tym oszołomieni i nic więcej nie powiem!

Deadpool 3 - premiera w 2024 roku.