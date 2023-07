Deadpool 3 - zdjęcia z planu zdradziły za dużo? Twórca postaci składa obietnicę

Marvel

Obecnie prace nad filmem Deadpool 3 są wstrzymane do zakończenia strajku aktorów, który może potrwać wiele tygodni. Zanim jednak do tego doszło do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu, na których widzieliśmy walczących Wolverine'a z Deadpoolem. W role panów wcielają się Hugh Jackman oraz Ryan Reynolds. Brandon Katz, niegdyś dziennikarz, teraz pracownik firmy analitycznej Parrot Analytics wyraził ubolewanie przez to, ile tych rzeczy wycieka na temat tego filmu, bo obok zdjęć z planu mieliśmy mnóstwo plotek o cameo postaci. Co na to Rob Liefeld?

Deadpool 3 pełny niespodzianek

Rob Liefeld sam wspominał wcześniej, że Marvel Studios konsultowało się z nim na temat Deadpoola 3, więc ma on wiedzę, co tam się wydarzy. Odpowiadając Katzowi napisał wprost: nie ma szans, by w maju 2024 roku podczas premierowego seansu nie został zaskoczony przez to, co szykują.

https://twitter.com/robertliefeld/status/1678821142809948160

Wszelkie plotki o cameo różnych postaci ze świata X-Menów to na razie niepotwierdzone informacje z dobrych źródeł. Od lat są teorie, że te "plotki" i "wycieki" to tak naprawdę wycieki kontrolowane, więc o tym, które informacje trafią do sieci decydują osoby odpowiedzialne za promocję filmu. Siłą rzeczy tego typu informacje generują zainteresowanie i dyskusje. Nikt jednak nigdy nie potwierdził, czy to te wycieki są w istocie kontrolowane.