Deadpool 3 - Wolverine w kostiumie z komiksów. Jest potwierdzenie którą wersję stroju zobaczymy

Zawsze dobrze poinformowany scooper CanWeGetSomeToast ujawnił na Instagramie, że w filmie Deadpool 3 postać Wolverine'a w wykonaniu Hugh Jackmana po raz pierwszy założy kostium z komiksów. Nigdy do tej pory w filmach o X-Menach ta postać nie miała tego kostiumu, aczkolwiek w usuniętej scenie z filmu Wolverine reżyser James Mangold pokazał, że Logan miał ze sobą ikoniczny kostium, ale wciąż nigdy go nie założył.

Deadpool 3 - Wolverine w kostiumie

Scooper widział już, jak wygląda filmowy strój i uważa, że jest on najbardziej podobny do wersji z komiksu Astonishing X-Men z 2003 roku. Wygląda on tak, jak na poniższej grafice, ale według CanWeGetSomeToast strój ma długie rękawy. Twierdzi on, że fani będą zachwyceni.

Szczegóły widowiska nie są znane. Ryan Reynolds powraca jako Deadpool, a wraz z nim kilku aktorów z poprzednich części. Dzięki motywowi multiwersum Deadpool oraz Wolverine mają trafić do MCU i zostać tu na zawsze. Według plotek to właśnie w tej produkcji motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych zostanie otwarty na dobro i zmieni wszystkie kolejne filmy i seriale MCU. Prace na planie potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Deadpool 3 - premiera w maju 2024 roku w kinach.