Deadpool 3 - Kevin Feige o filmie. 3. części w MCU zawsze najlepsze?

fot. materiały prasowe

Prace nad Deadpoolem 3 trwają. Rhett Reese i Paul Wernick, scenarzyści pierwszych dwóch filmów o Pyskatym Najemniku tworzą scenariusz razem z Ryanem Reynoldsem, który powraca w głównej roli. Tym razem za kamerą stanie Shawn Levy, z którym Reynolds pracował przy filmach Free Guy oraz Projekt Adam.

Deadpool 3 - najlepsza część?

Kevin Feige zwrócił uwagę, że w kwestii 3. części zawsze mierzyli wysoko, ryzykowali podejmując odważne decyzje i odnosili z nimi niesamowite sukcesy.

- Jak możemy podnieść poprzeczkę tego filmu, tak jak zrobiliśmy z Wojną bohaterów, Wojną bez granic i Ragnarokiem? Przebywanie w świecie Ryana Reynoldsa to czysta frajda.

O fabule Deadpoola 3 na razie nic nie wiadomo i Kevin Feige w typowym dla siebie stylu dyplomaty niczego nie zdradził. Wiemy, że film na pewno będzie mieć wysoką kategorię wiekową dla dorosłych. Scenarzyści też wyjawili, że raczej zostanie on wprowadzony do MCU dzięki konceptowi multiwersum, czyli przeniosą go z jego świata równoległego do tego z MCU.

Deadpool 3 nie ma daty premiery. Wszystko wskazuje na to, że szczegóły poznamy we wrześniu podczas imprezy D23.