Deadpool 3 - Tom Holland zapowiada film. Chwali członka ekipy

Tom Holland to gwiazda MCU i odtwórca Spider-Mana. Aktor w rozmowie z Forbes odniósł się do nadchodzącej bitwy Deadpoola (Ryan Reynolds) i Wolverine'a (Hugh Jackman), komiksowych rywali, która odbędzie się w Deadpoolu 3. Co miał do powiedzenia na ten temat?

Przede wszystkim Tom Holland jest wielkim fanem obu aktorów i nie może doczekać się premiery filmu. Podkreślił też, jak ważne jest to, że w produkcję jest zaangażowany George Cottle Jr. - koordynator kaskaderów i reżyser drugiego planu - który wcześniej pracował przy takich produkcjach Spider-Man: Daleko od domu i Spider-Man: Bez drogi do domu. Zobaczcie jego wypowiedź poniżej.

Deadpool 3 - Tom Holland zapowiada film

Oczywiście, że nie mogę się doczekać. Jestem ich ogromnym fanem. I założę się, że film będzie fantastyczny. Wiem, że mają na pokładzie George’a Cottle’a (Jr.) jako koordynatora wyczynów kaskaderskich i reżysera drugiego planu. Nie ma nikogo lepszego do tej roboty. Jestem naprawdę podekscytowany i życzę im wszystkiego, co najlepsze. Czekam, aż będę mógł zobaczyć ich w akcji.

Za kulisami Deadpoola 3