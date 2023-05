Deadpool 3 - Hugh Jackman i 3 innych aktorów z filmów o X-Menach w obsadzie? Co za plotka!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

20th Century Fox

Deadpool 3 już powstaje, choć prace nad tą odsłoną MCU ucierpiały na skutek strajku scenarzystów. W ostatnim czasie w sieci pojawia się jednak coraz więcej spekulacji castingowych związanych z produkcją Marvel Studios - kilka dni temu raportowaliśmy choćby o zamieszczonym przez Halle Berry zdjęciu, po którym rozgorzała dyskusja o jej ewentualnym powrocie do roli Storm. Najnowsze doniesienia w tej materii przebijają jednak wszystkie dotychczasowe.

Jak wyjawia zazwyczaj dobrze poinformowany w świecie superbohaterów scooper korzystający na Twitterze z nicku CanWeGetSomeToast, w Deadpoolu 3 poza Hugh Jackmanem mamy zobaczyć aż troje innych aktorów powracających do swoich ról z filmów o X-Menach. Będą to Berry, Famke Janssen (Jean Grey) i James Marsden (Cyclops). Nie wyjawiono żadnych innych szczegółów - pamiętajcie też, że do poniższych rewelacji trzeba podchodzić z dystansem.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1663272851548323880

W obsadzie Deadpoola 3 znajdują się Ryan Reynolds, Jackman, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Ślepa Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) oraz Emma Corrin (The Crown) i Matthew Macfadyen (Sukcesja) w niewyjawionych jeszcze rolach.

X-Men - rankingi filmów i seriali opartych na komiksach o mutantach

13. Generation X (1996) - 0%

7. X-Men - serial anime (2011)

Zobacz także:

Premierę produkcji zaplanowano na listopad 2024 roku.