Deadpool 3 z kolejnym cameo. Fani od dawna czekają na powrót tej postaci

Według wielu plotek i doniesień w Deadpoolu 3 doczekamy się prawdziwego wysypu najróżniejszych występów gościnnych aktorów, którzy ponownie będą mieli okazję wcielić się w swoje superbohaterskie role. Według scoopera Daniela Richtmana kolejną postacią, jaka znajdzie się w filmie, będzie Blade.

Deadpool 3 - Wesley Snipes może wrócić do roli Blade'a

Bohater otrzyma swój własny film w 2025 roku, a w głównej roli zobaczymy Mahershala Aliego. Zanim jednak to nastąpi, prawdopodobnie Marvel będzie chciał na krótki czas przywrócić Wesleya Snipesa do tej roli. I to właśnie tę wersję Blade’a zobaczymy w Deadpoolu 3.

Aktor wystąpił jako słynny łowca wampirów w trzech filmach. W Blade: Mroczna Trójca miał nawet okazję współpracować z Ryanem Reynoldsem.

Tak aktor wspomina swoją pracę na planie trzeciej części Blade’a:

Moja osobowość jest całkowitym przeciwieństwem Snipesa. Nigdy nie spotkałem Wesleya, spotkałem tylko Blade’a. On jest aktorem metodycznym. Mówcie, co chcecie na temat tego stylu gry, ale mam najwyższy szacunek dla wszystkiego, czego potrzeba, aby przejść przez ten proces.

Deadpool 3 zadebiutuje w kinach w 2024 roku.

