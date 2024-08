Nadchodzi następczyni Deadpoola. Fragment komiksu zapowiada wejście smoka!

fot. Marvel

Ellie Camacho przejmuje pałeczkę po swoim ojcu, zostając nowym Deadpoolem w 7. zeszycie komiksu. Marvel Comics pokazał fragment, w którym następczyni wkłada charakterystyczny strój i wkracza do akcji! Nie będzie miała łatwego zadania - Ellie od razu będzie miała do czynienia z ognistą walką oraz późniejszą konfrontacją z Taskmasterem, który będzie kontynuował jej trening. Jednak to, co będzie kierowało protagonistką, będzie głównie zemsta po tym, jak Pyskaty Najemnik zginął z ręki tajemniczego złoczyńcy znanego jako Death Grip. Jednak aby dokonać odwetu, potrzebna będzie pomoc Princess. Zobaczcie poniższy fragment zeszytu, który w październiku wejdzie do sprzedaży.

Deadpool #7 - fragment komiksu [ZDJĘCIA]

Deadpool #7

Do scenarzysty Cody'ego Ziglara dołączy artysta Andrea Di Vito oraz współscenarzystka - Alexis Quasarano, dla której będzie to debiutancki komiks Marvela. Okładki do nadchodzącego zeszytu możecie zobaczyć poniżej.

Deadpool #7 (Taurin Clarke)