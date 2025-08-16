Deadpool w Avengers: Doomsday z twistem. Robert Downey Jr. pilnuje jakości

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe przecieki dotyczące Avengers: Doomsday trafiają do sieci. Jeden z nich pochodzi z najlepszego źródła – branżowego portalu The Hollywood Reporter. Zwykle tych źródeł nie traktuje się ich jako plotek, lecz oficjalne doniesienia. Według nich Deadpool na pewno pojawi się w tej superprodukcji, co Ryan Reynolds niedawno zasugerował wpisem na Instagramie.

Będzie jednak twist! Deadpool nie zostanie członkiem Avengers. Nie jest to zaskoczenie, bo sam Reynolds mówił, że nigdy nie powinien być oficjalną częścią grupy – byłoby to sprzeczne z tym, jaka jest to postać i co go motywuje. To dodatkowo intryguje: jaka będzie jego rola w tej historii? Na razie nie wiadomo. Spekuluje się jednak, że skoro w filmie pojawią się różne drużyny – Avengers, New Avengers, Fantastyczna Czwórka i X-Meni – to Deadpool i najpewniej Wolverine znajdą się właśnie w tej ostatniej.

Problem na planie Avengers: Doomsday?

Jeff Sneider w ramach podcastu The Hot Mic ujawnił nowe informacje o – jego zdaniem – problemach na planie Avengers: Doomsday. Miałyby one doprowadzić do dodatkowych trzech tygodni dokrętek. Sprawa dotyczy Roberta Downeya Jr., który wyjątkowo mocno dba o to, by wszystko, co zobaczymy na ekranie, miało odpowiednią jakość.

Chodzi o sceny, w których w kostiumie Doktora Dooma miał wystąpić dubler, a Downey Jr. grałby swoje kwestie poza kadrem. Początkowo aktor zgodził się na taką wizję braci Russo, ale po kilku tygodniach uznał, że to nie działa i zażądał zmian – musi być w kostiumie i sam odegrać sceny. Reżyserzy ponoć przychylili się do tej sugestii i stąd dodatkowe tygodnie prac na planie.

Sneider twierdzi, że problemy wynikają z dysfunkcji na planie, gdzie ego wielu osób ściera się ze sobą, co prowadzi do napięć. Według niego ostatecznie liczą się tylko uwagi jednej osoby – Roberta Downeya Jr. Pojawiają się jednak głosy, że Sneider wyolbrzymia sytuację, bo przy tak dużej produkcji z udziałem tylu gwiazd napięcia są naturalną częścią pracy, a o poważnych konfliktach nie ma mowy.

Robert Downey Jr. od zawsze miał wpływ na to, jak wyglądają filmy Marvela z jego udziałem, i nigdy nie był biernym aktorem ograniczającym się do odegrania scen. Jego ingerencja w decyzje reżyserów nie jest więc szczególnym zaskoczeniem.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku.