Deadpool z resztą bohaterów Kinowego Uniwersum? Ryan Reynolds o swoich oczekiwaniach

W 2019 roku Ryan Reynolds odwiedził Marvel Studios, by rozmawiał o planach na Deadpoola. Sam aktor chwalił się spotkaniem w mediach społecznościowych.

Reynolds udzielił wywiadu magazynowi Total Film, w którym promował Free Guy. Oczywiście padło pytanie o przyszłość Deadpoola. Ma nadzieję, że Deadpool będzie mógł wejść do piaskownicy Avengers, ponieważ według niego taki scenariusz to sukces dla każdego zainteresowanego.

- Tak naprawdę to nie wiem. Wszystko jest nowe od kiedy jest on własnością Marvela. Próbuję rozgryźć wszystko tak dobrze jak umiem ze swojej pozycji. Zobaczymy co się wydarzy. Nie czuję się osobą z tajnymi informacjami. Gdy bardziej się zaznajomię ze wszystkim, jeśli lub kiedy zrobimy Deadpoola 3, wówczas będę mieć lepszą perspektywę na sytuację. Jestem jednak wielkim fanem Marvela i tego jak tworzą filmy. Kiedy Disney kupił Foxa, widziałem w tym tylko dobrą wiadomość - mówi.

Na razie wciąż czekamy na oficjalnie potwierdzenie Deadpoola w MCU ze strony Marvel Studios. Wcześniejsze nieoficjalne informacje mówiły o tym, że Marvel Studios myśli nad tym, jak połączyć Deadpoola z MCU i jednocześnie umożliwić mu tworzenie solowych przygód dla dorosłych.