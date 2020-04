QUIZ: Avengers skrywają małe tajemnice... Jak dobrze znasz easter eggi z MCU?

Avengers i inni herosi i złoczyńcy z filmów Marvel Studios wciąż z niesłychaną mocą przetaczają się przez całą popkulturę. Pal już licho, czy produkcje MCU powinniśmy traktować obecnie jako jeden z najciekawszych sposobów spędzania wolnego czasu w okresie kwarantanny; wiemy jednak, że świat Mścicieli jest dla Was ważny i cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie mówiąc już o tym, jak mocno na naszych Czytelników oddziałują zawarte w ekranowych dziełach Domu Pomysłów easter eggi...

Przypomnijmy, że chodzi tu o rozmaite detale i smaczki, które stanowią niejednokrotnie ukłon w stronę zagorzałych miłośników komiksów czy rozumianej całościowo popkultury. Przybierają one przeróżne formy: wizualną, osobową tudzież tekstową; ich wyłapywanie stało się w ciągu ostatnich lat wielką zabawą dla fanów. Jak dobrze znacie więc easter eggi z MCU? Cóż... Mówimy: sprawdzam.

Przygotowaliśmy dla Was QUIZ, w którym pytamy o cały szereg komiksowych i popkulturowych odniesień z wielu odsłon Kinowego Uniwersum Marvela. Jesteśmy niemal pewni, że nie należy on do najłatwiejszych; z drugiej jednak strony wychodzimy z założenia, że ten quiz jak żaden inny pozwoli Wam sprawdzić, ile naprawdę wiecie o MCU.

A może tak majówka z filmami MCU? Kanał FOX śpieszy z pomocą

Tęsknicie za Kapitanem Ameryką? A może chcecie sobie przypomnieć, w jaki sposób Mściciele szykowali się do boju z Thanosem? Jeśli tak, zapewne zainteresuje Was majówkowa oferta stacji FOX, która na swoim kanale wyemituje w najbliższych dniach następujące filmy: Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie, Avengers i Avengers: Czas Ultrona. Szczegóły związane z emisją znajdziecie niżej.

