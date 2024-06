Deadpool & Wolverine nie przypomina żadnego innego filmu z MCU. Reżyser o zmęczeniu superbohaterami

fot. Marvel Studios

Deadpool & Wolverine prawdopodobnie będzie jednym z największych hitów Marvela w całej historii studia. Wskazują na to pierwsze prognozy finansowe, które zapowiadają rekordowe w ostatnich latach otwarcie w amerykańskich kinach. Po ostatnich klapach filmów z MCU, studio potrzebuje produkcji, która ponownie przyciągnie widzów do kin. W najnowszym wywiadzie dla Total Film Shawn Levy uważa, że Pyskaty Najemnik może stać się prawdziwym „Jezusem Marve”a i uratować MCU.

Deadpool & Wolverine - czy Pyskaty Najemnik jako "Jezus Marvela" uratuje MCU?

Reżyser przyznał, że istnieje pewna analogia między Deadpoolem i wyobrażeniem bohatera, jaką rolę odgrywa w MCU, a samym filmem, który według fanów może przywrócić uniwersum na właściwe tory:

Chciałbym przypisać sobie te analogie. Niektóre z nich absolutnie mieliśmy na myśli, ale niektóre to zbieg okoliczności. Dwa lata temu wpadliśmy na pomysł „Jezusa Marvela” Ludzie uwielbiają podążać za modą, niezależnie od tego, czy są one pozytywne, ale, szczerze mówiąc, jeszcze bardziej, gdy są negatywne.

Levy zauważył również pewne podobieństwa między historią w Deadpool & Wolverine, w którym Pyskaty Najemnik został powołany przez TVA, aby uratować Świętą Oś Czasu, a pytaniami zadawanymi na temat obecnego stanu uniwersum Marvela:

Nie mieliśmy pojęcia, że ​​będzie to ten wyjątkowy moment, w którym ludzie będą pytać, ile obecnie znaczy MCU. Czy może nas jeszcze zaskoczyć? Czy może przełamać schematy w sposób, którego się nie spodziewamy? Mamy nadzieję, że ten film będzie odpowiedzią na te pytania.

Następnie Shawn Levy przyznał, że trzecia część Deadpoola będzie wyróżniała się na tle innych filmów z MCU:

To, co Kevin Feige zbudował w MCU, jest historyczne pod względem szeregu sukcesów, ale kultura ma swój wykres pływów, gdzie są przypływy i odpływy. Jedno wiemy na pewno: nie można robić tego samego do znudzenia i oczekiwać, że ludzie będą nadal to oglądać z takim samym entuzjazmem. To wyszło całkiem przypadkowo, ponieważ nasz film nie przypomina żadnej innej produkcji z MCU. I mówię to jako fan wielu filmów Marvela.

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine - fabuła, obsada, data premiery

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.

