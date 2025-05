Opowieści z Narnii, jakich jeszcze nie widzieliśmy. Angaż Carey Mulligan zdradza kierunek fabuły

Walden Media

Jak donosi The Hollywood Reporter, a potwierdzają Deadline i Variety, Carey Mulligan finalizuje swój kontrakt, by zagrać kluczową rolę w filmie Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig. Informacja o angażu jednocześnie potwierdza plotki, że nie będzie to ta sama historia, którą oglądaliśmy w poprzednich kinowych filmach!

Nowe Opowieści z Narnii – o czym opowie film?

Nowe Opowieści z Narnii będą adaptacją książki Siostrzeniec czarodzieja, która rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Lwa, Czarownicy i starej szafy. Historia jest prequelem.

Głównymi bohaterami będą młodzi Digory Kirke i Polly Plummer, którzy odkrywają magiczny świat za sprawą czarów wuja Digory’ego (w tej roli Daniel Craig). Ich przeciwniczką będzie Jadis, która w przyszłości stanie się Białą Czarownicą (Emma Mackey). Mulligan wcieli się w bardzo chorą matkę Digory'ego. Wcześniej ogłoszona Streep będzie głosem Aslana.

W obsadzie są także Daniel Craig, Emma Mackey i Meryl Streep. Młodych bohaterów jeszcze nie obsadzono. Projekt jest planowany na końcówkę 2026 roku. Chociaż jest to film Netflixa, najpierw trafi do kin IMAX.