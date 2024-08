Deadpool & Wolverine zabierają koronę Jokerowi. Pobili rekord wszech czasów

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine dodają kolejny rekord do długiej listy osiągnięć w box office. Do tej pory zebrali 1 mld 85,6 mln dolarów (516,8 mln dolarów w Ameryce Północnej, 568,8 mln dolarów na świecie). W wyniku tego wyczynu superbohaterowie przebijają Jokera (1 mld 79 mln dolarów) - pobito rekord najbardziej dochodowego filmem z wysoką kategorią wiekową w historii kina. Jako że widowisko Marvela jeszcze będzie zarabiać, kwota do ewentualnego pobicia rekordu będzie gigantyczna.

Deadpool & Wolverine - rekord

Co ciekawe, hit MCU jest zaledwie drugim filmem w historii z wysoką kategorią wiekową, który przebił miliard dolarów wpływów. Jednocześnie jest to drugi najpopularniejszy tytuł 2024 roku po animacji W głowie się nie mieści 2.

Jest to także najbardziej dochodowy film MCU od Spider-Man: Bez drogi do domu, który ma 1 mld 920 mln dolarów. Żaden inny tytuł uniwersum od czasu Avengers: Koniec gry nie przebił miliarda dolarów. Najbliżej był Doktor Strange w multiwersum obłędu z wynikiem 955,8 mln dolarów.

Ryan Reynolds opublikował spoilerowy spot z okazji tego wydarzenia.