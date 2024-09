Deadpool & Wolverine - premiera VOD już niedługo. Lista usuniętych scen i dodatków

fot. Marvel Studios

Największy tegoroczny hit MCU, czyli Deadpool & Wolverine trafi niedługo na VOD. Zostało to zapowiedziane przez Entertainment Weekly, zdaniem którego produkcja ma być dostępna do zakupu od 1 października 2024 roku na:

Prime Video

Apple TV+

Fandango

Od 22 października 2024 roku będzie dostępna w jakości 4K Ultra HD, na Blu-rayu oraz DVD.

W sieci pojawiły się też informacje odnośnie dodatków do filmu. Znajdzie się wśród nich wiele zabawnych wstawek, ale też usunięte sceny oraz komentarz reżysera i Ryana Reynolds względem całej produkcji. Z tej okazji pojawiło się nowe wideo, które lepiej pokazuje rozmaite warianty Wolverine'a, które poznaliśmy w produkcji - w tym i Henry'ego Cavilla. Sprawdźcie sami.

Deadpool & Wolverine - lista dodatków

Finding Madonna: Making the Oner - reżyser Shawn Levy zdradza kulisy sceny, w której Deadpool i Wolverine po raz pierwszy stają razem ramię w ramię w walce.

Practical Approach: Celebrating the Art of Ray Chan - hołd dla Raya Chana, który zmarł w 2024 roku. Był to współpracownik Marvela, który pracował nad wieloma produkcjami i dbał o jak najwyższą jakość w oparciu o praktyczne efekty specjalne i budowę planów zdjęciowych.

Loose Ends: The Legacy Heroes - Ryan Reynolds oraz reżyser opowiadają o występach gościnnych w filmie. Zdradzają szczegóły na temat zjednoczenia herosów, ich kostiumów i pomysłu stojącego za całym przedsięwzięciem.

Wolverine - Hugh Jackman opowiada o powrocie do roli Wolverine'a.

"Fun Sack": Dr. Deadpool - Ryan Reynolds jako Deadpool namawia mężczyzn do regularnego badania jąder. Próbuje do tego namówić Hugh Jackmana.

Product Review - Deadpool pokazuje i ocenia zabawki powiązane z filmem.

Wade Is Back - Ryan Reynolds i Hugh Jackman promują film, ale ten drugi nie wie do końca jaka to produkcja.

Deadpool & Wolverine - usunięte sceny

Elevator Ride - Mr. Paradox tłumaczy działanie MCU Deadpoolowi podczas spaceru po siedzibie TVA.

Do Nothing - Hunter B-15 konfrontuje się z Paradoxem.

Daddy’s In Love - romans Hunter B-15 oraz Petera.

Gag Reel - śmieszne momenty z kręcenia filmu.

Filmmaker Commentary - reżyser i Ryan Reynolds komentują film.

