Deadpool & Wolverine - nowy opis fabuły. Reżyser o grafikach Wolverine'a w sieci

Do sprzedaży trafi album Marvel Studios' Deadpool & Wolverine: The Art of the Movie, w którym będzie można zobaczyć wszystkie szkice koncepcyjne z nowego widowiska MCU. Jednym z głównych rysowników jest Andy Park, który sam zapowiedział nadchodzące wydanie i wrzucił szkic do sieci. W tym albumie znalazł się też nowy opis fabuły filmu, który teraz trafił do sieci.

https://twitter.com/andyparkart/status/1778806231576289770

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po zawodowych rozczarowaniach i trwającym kryzysie wieku średniego, Wade Wilson teraz sprzedaje używane samochody. Odwiesił swój kostium superbohatera do chwili, gdy jego rodzina, przyjaciele i cały świat są zagrożeni. Stawką jest życie wszystkich, których kocha. Deadpool musi więc współpracować z niechętnym do tego Wolverine'em, aby walczyć o ich przetrwanie i ostatecznie o ich dziedzictwo.

Deadpool & Wolverine - reżyser o grafikach

Wielokrotnie pokazywaliśmy Wam grafiki Wolverine'a, które pochodzą z różnych zabawek, rzeczy i gadżetów jakie trafią do sieci w okolicy premiery widowiska. Dzięki temu widzieliśmy, jak wygląda postać Hugh Jackmana w pełnym żółtym kostiumie z maską. Co na to Shawn Levy? Reżyser podczas CinemaCon odpowiedział na to Colliderowi.

- Prawda jest taka, że Disney to wielka machina. Dali nam naprawdę ogromną wolność twórczą podczas prac nad filmem, ale to wielka premiera, więc do sprzedaży trafi wiele powiązanych rzeczy. To polega na równowadze pomiędzy wrzucaniem tego światu, a ukrywaniem rzeczy, by zaskoczyć widzów. Ciągle mamy rozmowy na ten temat.

A tak wyglądają najnowsze grafiki, które trafiły do sieci:

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1778511803171189149

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1778517172341637461

W kwestii rzeczy związanych z filmem Shawn Levy widział już kubełki na popcorn stworzone przez Deadpoola/Ryana Reynoldsa. Okazuje się, że zostały one już w pełni opracowane.

- To może być największa oznaka geniuszu, którą Ryan Reynolds objawił w tym filmie. Musisz poczekać i zobaczyć, jak to wygląda.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach odbędzie się w lipcu 2024 roku.