Max ma nowy hit - przyciągnął 10 milionów widzów! Są już plany na 2. sezon

fot. Warrick Page/MAX

Reklama

Według danych Warner Bros. Discovery średnio 10 milionów widzów ogląda 1. sezon The Pitt. Ta zmierzona suma uwzględnia średnią liczbę osób z całego świata, które do tej pory obejrzały ten dramat medyczny. Co więcej, odcinek pilotażowy został obejrzany przez 16,2 miliony widzów.

Nie wiadomo, jak wypadły inne epizody, natomiast firma twierdzi, że przez kolejne tygodnie odnotowano coraz lepsze wyniki. To powielałoby się ze słowami Noah Wyle'a, który w wywiadzie dla Variety stwierdził, że serial znajduje się wśród trzech najczęściej oglądanych tytułów Maxa w historii. Tym samym jego wznowienie zdaje się jeszcze bardziej zasłużone.

Zobacz także: The Pitt: sezon 1 - recenzja

The Pitt - twórca o 2. sezonie

W wywiadzie dla TVLine R. Scott Gemmill zapowiedział, czego widzowie mogą się spodziewać po 2. sezonie The Pitt. Akcja będzie rozgrywać się dziesięć miesięcy po wydarzeniach z finału. Jednym z kluczowych wątków będzie podróż Langdona (Patrick Ball) w stronę trzeźwości. Twórca wyjaśnił, że ten przeskok czasowy da sporo przestrzeni na "opracowanie kilku historii i nadrobienie zaległości". Zapowiedział również wprowadzenie nowicjuszy, ponieważ - jak w prawdziwym szpitalu - "nowi ludzie zawsze przychodzą i odchodzą".

foto. materiały prasowe

Jeśli zastanawialiście się nad losem reszty personelu szpitala - Gemmill zaznaczył, że z pewnością "nie mogą się pozbyć" Dany, która już chciała odejść po ataku niezadowolonego, agresywnego pacjenta. Możemy zatem spodziewać się jej powrotu po tej przerwie od szpitalnej pracy. Niektórzy bohaterowie, tacy jak Whitaker czy Javadi, mogą spodziewać się awansów. Pierwszy będzie stażystą z prawdziwym wynagrodzeniem.

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Disney+ i inne)