Nie tylko Joker i Deadpool - Todd McFarlane zapowiada Spawna i daje obiecujący update

Image Comics

Reklama

Todd McFarlane w rozmowie z portalem ComicBook opowiedział o nowym Spawnie. Podobnie jak Joker i Deadpool, będzie to kino komiksowe z kategorią R. Choć prace nad projektem trwają już od dawna, do tej pory nie dostaliśmy żadnych konkretów na jego temat. Aż do teraz.

McFarlane informuje, że scenariusz jest już prawie gotowy i pragną znaleźć studio filmowe jeszcze przed premierą Jokera 2, która ma odbyć się jesienią 2024 roku. Opowiedział także co nieco na temat podejścia Scotta Silvera, który sprawuje pieczę nad projektem. To dwukrotnie nominowany do Oscara scenarzysta, który ma na koncie takie hity jak Joker i Fighter. I najwyraźniej znów ma duże ambicje.

fot. materiały prasowe

Spawn - na jakim etapie są prace nad filmem?

Todd McFarlane zdradził:

Powstał już scenariusz, ale nasi scenarzyści nie są końca zadowoleni ze swojej pracy. Wszystkie osoby z branży kreatywnej takie są - przelewamy nasze pomysły na papier, a potem je krytykujemy. Aktualnie więc trwają różnego rodzaju przeróbki i nanoszenie zmian. Kilka dni temu rozmawiałem przez telefon ze Scottem Silverem, facetem, który obecnie w pewnym sensie stoi na czele tego przedsięwzięcia. To także scenarzysta Jokera i Jokera 2. Wszyscy planujemy, mamy nadzieję i zmierzamy do tego, by zakończyć ten etap i zabrać się na znalezienie studia przed premierą Jokera 2, która ma nastąpić w październiku.

Spawn - to będzie ambitny projekt?

Następnie Todd McFarlane opowiedział o podejściu Scotta Silvera do nowego Spawna:

Chciałbym, by wszyscy mogli usłyszeć naszą rozmowę, ponieważ ten człowiek mówi z taką pasją. Jest całkowicie pochłonięty tym, co robi. To nie ktoś, kto po prostu chce zrobić swoją część roboty i mieć to już za sobą. A ten film to nie tylko historia dobrego kontra złego faceta. Powiedział ostatnio, że wolałby wykonać za duży zamach niż za mały, jest w pewnym sensie nieustraszony i nie zamierza po prostu odtworzyć tego, co już było wcześniej. Zamiast jak większość wybrać znaną i bezpieczną ścieżkę, którą już ktoś przed nim sprawdził, woli zaryzykować. Zamierzamy nakręcić film z kategorią wiekową R i nie może to być mini wersja Marvela czy DC.

Spawn niczym J0ker i Deadpool & Wolverine?

Todd McFarlane słusznie zauważył, że filmy superbohaterskie (tudzież komiksowe) z kategorią R cieszą się coraz większym zainteresowaniem, o czym może świadczyć Joker: Folie à Deux i Deadpool & Wolverine. To może być początek nowego trendu, w który według niego idealnie wpisuje się Spawn. Podsumował:

Czuję się teraz pewniej, niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę wszystko, co się teraz dzieje. Jestem naprawdę podekscytowany. Nie mogę się doczekać.

Najgorsze filmy 2023 roku

Ant-Man i Osa: Kwantomania