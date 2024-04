Deadpool & Wolverine – dlaczego to nie jest Deadpool 3? Reżyser podaje kluczowy powód

fot. Marvel/20th Century Studios

Reklama

Marvel długo ukrywał oficjalny tytuł trzeciej części Deadpoola i dopiero wraz z pierwszym zwiastunem ujawnili, pod jaką nazwą film będzie znany. Okazało się, że studio chce zerwać z numeracją kolejnych odsłon serii, dodając do tytułu drugiego głównego bohatera widowiska. W wywiadzie dla Screen Rant przeprowadzonym podczas CinemaCon reżyser Shawn Levy ujawnił, skąd wynikała zmiana nazwy na Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine - dlaczego tytuł to nie Deadpool 3?

Lewy wyjaśnił, że celem było potraktowanie obu bohaterów sprawiedliwie, aby podkreślić, że to również film poświęcony Loganowi:

Jeśli chodzi o tworzenie historii Deadpool & Wolverine, każdego dnia czułem się uprzywilejowany, ponieważ mówisz o dwóch ogromnych gwiazdach filmowych w ich najbardziej kultowych rolach. Dało mi to także pewną szansę. To trzeci film o Deadpoolu, ale nie Deadpool 3. To zupełnie inna sprawa niż Deadpool & Wolverine. I nie mieliśmy zamiaru kopiować niczego z pierwszych dwóch filmów. Były niesamowite, ale to przygoda z duetem bohaterów.

Tym samym Levy potwierdził, że Logan będzie stanowił istotną część historii i będzie obecny przez większość filmu. Reżyser dodał, że przy produkcji Deadpool & Wolverine chciał dostarczyć radość widzom:

Myślą przewodnią przy tworzeniu filmu była radość widzów. To zawsze była Gwiazda Polarna. Tak, będzie gwarno. Tak, to będzie zabawne. Chcemy jednak dostarczyć widzom wspaniały czas spędzony w kinie i to jest nasz główny cel.

fot. Marvel/20th Century Studios

Deadpool & Wolverine - o czym jest film?

Do swoich ról powrócą ponadto Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsuna (Yukio). Do obsady dołączyła też Emma Corrin (The Crown).

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU - Robert Downey Jr. daleko, Hemswortha brak