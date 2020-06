Dean Morgan jako Batman? Boss Logic tak widzi Flashpoint - internauci głównie chwalą

DC/AMC

W weekend w sieci pojawiły się doniesienia, że Jeffrey Dean Morgan ma negocjować rolę Thomasa Wayne'a w filmie The Flash. Aktor wcieliłby się w nią raz jeszcze; przypomnijmy, że debiutował w niej w produkcji Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Jeśli te rewelacje znajdą swoje potwierdzenie, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać, że The Flash koniec końców będzie adaptacją komiksu Flashpoint. Punkt krytyczny. To w tej historii cofający się do przeszłości Barry Allen przeobraził całe uniwersum; dość powiedzieć, że Mrocznym Rycerzem był tutaj właśnie starzejący się ojciec Bruce'a Wayne'a, Thomas.

Teraz Boss Logic w nawiązaniu do ostatnich informacji postanowił zaprezentować w sieci swoją wizję Flashpointu - dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o najnowszej pracy grafika (w galerii znajdziecie również szkic autorstwa Jima Lee, który przedstawia Batmana w zbroi w wersji Bena Afflecka, a także figurki kolekcjonerskie Doomsdaya i Mrocznego Rycerza z komiksu Death Metal):

Flashpoint - plakat Boss Logica