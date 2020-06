The Flash - Ray Fisher i Jeffrey Dean Morgan pojawią się w filmie? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W 2017 roku w planach studia Warner Bros. był film zatytułowany Flashpoint, który miał być mocno inspirowany komiksowym pierwowzorem. Z czasem jednak różnie działo się wokół produkcji i dokonywano wielu zmian. Choćby na stołku reżysera, gdzie dopiero teraz mamy pewność, że za kamerą stanie Andy Muschietti. Z kolei poprawkami do scenariusza zajęła się Christina Hodson.

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Cyborg pojawi się w filmie Flash i wcieli się w niego ponownie Ray Fisher. Jedna z producentek filmu, Barbara Muschietti w swoich mediach społecznościowych skomentowała teraz wiadomość fana. Została zapytana czy w filmie pojawi się postać Cyborga. Producentka odpisała, że "oczywiście", co pobudziło spekulacje fanów. Zrzut ekranu z konwersacji udostępniono na reddicie DC Extended Universe. Gdyby Fisher wrócił do roli Cyborga, byłoby to jego ponowne pojawienie się w DCEU od czasu Ligi Sprawiedliwości z 2017 roku. W tytułowej roli powróci z kolei Ezra Miller.

Pojawiły się też pogłoski, że Jeffrey Dean Morgan ponownie zagra w DCEU. Własnie w filmie Flash, miałby znowu zagrać Thomasa Wayne'a, co sugeruje bliskość filmu z komiksem Flashpoint. Informację podał dziennikarz Thomasa Polito, nieźle zorientowany w sprawach związanych z komiksowymi filmami DC. Rozmowy pomiędzy aktorem i studiem jeszcze się nie rozpoczęły, jednak aktor ponoć gotowy jest do powrotu. Należy oczywiście traktować te informacje z dystansem.

The Flash - premiera filmu 2 lipca 2022 roku.