Death By Lightning - Nick Offerman i Betty Gilpin w obsadzie serialu Netflixa. Opowie o zamachu na prezydenta USA

fot. Netflix // HBO

Reklama

Death By Lightning będzie serialem opartym na książce Destiny Of The Republic autorstwa Candice Millard. Serial przedstawi prawdziwą historię Jamesa Garfielda, dwudziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego największego wielbiciela Charlesa Guiteau – człowieka, który postanowił go zabić.

W prezydenta wcieli się Michael Shannon, a w Guiteau - Matthew Macfadyen. Teraz ogłoszono, że w serialu Netflixa wystąpią również Nick Offerman i Betty Gilpin (Glow), którzy zagrają odpowiednio Chestera Arthura oraz Crete Garfield.

Twórcą Death By Lightning jest Mike Makowsky, czyli scenarzysta Bad Education. Reżyserem wszystkich odcinków będzie Matt Ross (Captain Fantastic), a producentami wykonawczymi są David Benioff i D.B. Weiss, dobrze znani widzom twórcy Gry o Tron.

Kim był James Garfield?

James Garfield słynął ze zdolności oratorskich i głębokiej religijności. W 1880 roku został wybrany na senatora, ale nie zasiadł w Senacie, ponieważ został kandydatem na prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej. W marcu 1881 roku został prezydentem USA. Jednak już we wrześniu postrzelił go prawnik Charles Guiteau, który należał również do religijnej sekty. Mężczyzna początkowo nie popierał jego kandydatury, ale później zmienił zdanie. Zamachowiec uważał, że przyczynił się do zwycięstwa Garfielda i namawiał go, aby mianował go na konsula we Francji. Ten odmówi, co było jedną z przyczyn, które doprowadziły do napaści.