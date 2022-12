Death Stranding - będzie film oparty na grze. Hideo Kojima w ekipie twórców

materiały prasowe

Hideo Kojima poprzez swoją firmę Kojima Productions łączy siły z Hammerstone Studios, aby stworzyć i wyprodukować film oparty na grze Death Stranding z 2019 roku. Jest to pierwszy projekt, za który bierze się Kojima Productions. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale nie będzie to bezpośrednia adaptacja w skali 1 do 1. Film ma wprowadzić nowe elementy i postacie do uniwersum Death Stranding. Na ten moment nie wiadomo, kto napisze scenariusz, ani kto stanie za kamerą.

Producentem z ramienia Hammerstone Studios, które finansuje film, bedzie Alex Lebovici. Jest on znany ze świetnie ocenianego horroru Barbarzyńcy. Tak sprawę komentuje Hideo Kojima:

- Nie mógłbym być bardziej podekscytowany współpracą z Hammestone Studios. To jest kluczowy moment dla tej serii i nie mogę się doczekać pracy z nimi nad tym, by wprowadzić Death Stranding na wielki ekran.

Lebovici zapowiada, że ich celem jest zmiana tego, czym jest adaptacja gry i obiecuje, że film będzie autentyczną produkcją w stylu Hideo Kojimy, tak jak gra. W obsadzie gry występowali między innymi Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro oraz Margaret Qualley. Nie ujawniono, czy ktoś z nich powróci w filmie.

Historia rozgrywa się w świecie po kataklizmie o nazwie, która jest w tytule gry. Doprowadziło to do pojawienia się niewidzialnych stworzeń zwanych wynurzonymi. Ludzkość jest wyniszczana, społeczeństwo rozbite. Wszystko w rękach kurierów jak Sam Bridges (Norman Reedus), który łączy rozbitych ocalałych dostarczając im nadzieję.