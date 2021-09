Deathloop - zwiastun przybliża fabułę gry. Szalona akcja w pętli czasu

fot. Bethesda

Na PlayStation Showcase 2021 nie mogło zabraknąć Deathloop, czyli gry na czasową, konsolową wyłączność PlayStation 5, która zadebiutuje już za kilka dni. Nowy zwiastun zatytułowano "Down the rabbit hole" i jest to nazwa bardzo trafiona, bo główny bohater, Colt zagłębia się coraz bardziej w "króliczą norę" w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących nie tylko samej pętli czasu i tajemniczych Wizjonerów znajdujących się na wyspie Blackreef, ale też swojej własnej tożsamości.

W materiale nie zabrakło również efektownych fragmentów rozgrywki. Widzimy tu różne, często bardzo pomysłowe sposoby eliminowania przeciwników. Colt wykorzysta nie tylko bogaty arsenał broni palnej, ale też specjalne zdolności (przypominające te z serii Dishonored) oraz elementy otoczenia.

Deathloop - premiera gry już 14 września na PC oraz konsoli PlayStation 5.