Deathloop - powstanie sequel? Aktor głosowy się wygadał

fot. Bethesda

Wygląda na to, że studio Arkane pracuje nad czymś związanym z Deathloop. Ta świetnie oceniana produkcja z 2021 roku może otrzymać kontynuację lub zawartość dodatkową. Źródło informacji zdaje się być pewne - jest to aktor głosowy Jason Kelley, który w grze wciela się w głównego bohatera.

W jednym z wywiadów Kelley zaczął mówić o kodowych nazwach dla gier studia. Jedna z nich związana była właśnie z Deathloop. Aktor powiedział, że nie może zdradzać tych nazw, bo studio zatrudniło go do kolejnego projektu, podobnie jak aktorkę Oziomę Akaghę (w grze wciela się ona w postać Julianny). Po tym, jak Kelly się wygadał, natychmiast próbował zmienić temat, co może sugerować, że powiedział coś, czego jeszcze nie powinniśmy się dowiedzieć.

Nowy projekt to najprawdopodobniej kontynuacja, nie dodatek. Od premiery minęło już trochę czasu - wydaje się, że zbyt wiele, by zająć się "tylko" DLC, za to wystarczająco, aby ruszyć z pracami nad pełnoprawnym sequelem.