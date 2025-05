Dojrzewanie - Stephen Graham o fabule 2. sezonu. Na czym miałaby skupić się historia?

Fot. Netflix

Reklama

Serial Dojrzewanie, który szturmem podbił Netfliksa, osiągając ponad 100 mln wyświetleń i pierwsze miejsce w 93 krajach, może doczekać się kontynuacji. Choć początkowo miał być limitowaną, brytyjską opowieścią, jego sukces sprawił, że producenci prowadzą rozmowy o 2. sezonie.

Stephen Graham, współtwórca i odtwórca głównej roli, wypowiedział się w wywiadzie dla Variety na temat potencjalnej kontynuacji:

Od początku był to bardzo świadomie zrobiony, mały, brytyjski serial — i właśnie w tym tkwiła jego siła. Nie spodziewaliśmy się, że zyska taki zasięg, ale byliśmy bardzo szczerzy. Myślę, że to dlatego: powstał z prawdy, z uczciwości, z szacunku i z ogromnej miłości. I właśnie to pozwoliło mu przemówić do ludzi na całym świecie.[...] Czy chciałbym, żeby powstał kolejny sezon? Tak. Ale z zupełnie nową historią? Tak, zdecydowanie.

W trakcie wywiadu Graham potwierdził, że historia nie miałaby się skupiać na rodzinie Katie, czyli dziewczyny zamordowanej w trakcie serialu:

Gdybyśmy tworzyli klasyczny dramat, pokazalibyśmy to z perspektywy Katie i zobaczyli konsekwencje w jej rodzinie. Ale miałem wrażenie, że to już widzieliśmy. Widzieliśmy to wiele razy. Te drugie spojrzenie, niekoniecznie.

Dojrzewanie - drugi sezon

Współprezesi studia Plan B Entertainment, Dede Gardner i Jeremy Kleiner powiedzieli, że rozmawiają o kontynuacji serialu z reżyserem, Philipem Barantinim. Gardner ujawnił, że chcieliby zachować oryginalny klimat Dojrzewania, ale jednocześnie się nie powtarzać, jeśli chodzi o przedstawianą historię. Nie chciał jednak zdradzić zbyt wielu szczegółów. Kleiner dodała, że ​​mają nadzieję, że Stephen Graham (współtwórca serialu i odtwórca roli głównej) i Jack Thorne (scenarzysta) będą mieli okazję ponownie połączyć siły przy tym projekcie.