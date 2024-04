Debiut smartfonów z serii HUAWEI nova 12

fot. Huawei

HUAWEI nova 12s – mistrz fotografii w każdych warunkach

Najbardziej zaawansowanym modelem w serii jest nova 12s, który wyposażony jest w przedni aparat superszerokokątny (100°) o imponującej rozdzielczości 60 MP, umożliwiający nagrywanie filmów w jakości 4K. Silnik XD Portrait Engine pozwala tworzyć zachwycające portrety z bogatymi detalami i teksturami na pierwszym planie oraz artystycznie rozmytym tłem. Szeroki kąt aparatu idealnie nadaje się do zdjęć grupowych, krajobrazów czy architektury. Na tylnym panelu znajduje się główny aparat Ultra Vision z matrycą RYYB o rozdzielczości 50 MP oraz ultraszerokokątny obiektyw 8 MP o kącie widzenia aż 112°. Współpracują one z laserowym autofokusem i 10-kanałowym czujnikiem temperatury barwowej. Zaawansowane technologie, połączone z algorytmami, zapewniają wyraźne zdjęcia w każdych warunkach, niezależnie od odległości fotografowanego obiektu (od 2 cm w trybie makro). Matryca RYYB i algorytmy umożliwiają również wykonywanie szczegółowych i dobrze doświetlonych zdjęć nocnych.

HUAWEI nova 12s

Bateria o pojemności 4500 mAh zapewnia energię na cały dzień, a dzięki technologii szybkiego ładowania HUAWEI SuperCharge 66W można ją naładować do pełna w zaledwie 30 minut. 15-minutowe doładowanie zapewnia aż 62% energii. Płynność działania smartfonu gwarantuje wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 778G oraz 8 GB RAM. Pamięć wewnętrzna 256 GB zapewnia wystarczająco dużo miejsca na zdjęcia, filmy i aplikacje.

Nova 12s dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: niebieskim, białym i czarnym. Dwie pierwsze wersje wyróżniają się tylnym panelem z unikalną teksturą, inspirowaną opadającymi płatkami kwiatów. Edycja czarna jest uosobieniem wyrafinowania i elegancji. Każdy z wariantów zdobi stylowy monogram oraz wyspa aparatów o biżuteryjnym sznycie.

Mimo smukłej konstrukcji (6,88 mm grubości i 168 g wagi), nova 12s ma duży wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala otoczony bardzo wąskimi ramkami, co zapewnia stosunek wielkości wyświetlacza do obudowy wynoszący aż 93,4%. Ekran o rozdzielczości 2412 x 1084 pikseli, obsługujący HDR i szeroką gamę kolorów P3, zapewnia wciągające wrażenia wizualne. Dodatkowo, częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 300 Hz zapewniają płynność działania.

HUAWEI nova 12s

HUAWEI nova 12 SE – gwarancja udanych zdjęć

HUAWEI nova 12 SE wyróżnia się na tle innych smartfonów złotymi pierścieniami wokół okrągłych aparatów, urzekającą grą świateł na obudowie i ikonicznym logo. Dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym i czarnym, łączących błysk z matowym wykończeniem.

Główny aparat o rozdzielczości 108 MP z matrycą f/1.9 i algorytmem łączenia wielu obrazów zapewnia imponujące zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, bogatej kolorystyce i szczegółach. Aparat ultraszerokokątny 8 MP o kącie widzenia 112° idealnie nadaje się do zdjęć grupowych i krajobrazów, a 2 MP aparat makro pozwala uchwycić najmniejsze detale. Przedni aparat 32 MP zapewnia doskonałej jakości selfie.

HUAWEI nova 12SE

Bateria o pojemności 4500 mAh zapewnia energię na cały dzień intensywnego użytkowania. Technologia szybkiego ładowania HUAWEI SuperCharge 66W umożliwia naładowanie jej do pełna w zaledwie 38 minut, a 10-minutowe doładowanie zapewnia 4 godziny oglądania filmów online.

Wyświetlacz OLED HUAWEI FullView o przekątnej 6,67 cala zajmuje aż 91,85% powierzchni frontu telefonu. Rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli (FullHD+) i szeroka paleta kolorów P3 gwarantują doskonałą jakość obrazu podczas oglądania zdjęć i filmów. Częstotliwość odświeżania 90 Hz i próbkowanie dotyku 270 Hz zapewniają płynność działania i szybką reakcję na dotyk. Nova 12 SE posiada 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, a o płynną pracę odpowiada wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 680. Smartfon jest kompaktowy i lekki (7,39 mm grubości, 75,47 mm szerokości i 186 g wagi), co czyni go idealnym wyborem dla osób z mniejszymi dłońmi.

HUAWEI nova 12SE

HUAWEI nova 12i – więcej wrażeń na jednym ładowaniu

Głównym wyróżnikiem HUAWEI nova 12i jest pojemna bateria 5000 mAh, która zapewnia całodzienną pracę bez konieczności ładowania. Technologia szybkiego ładowania 40W umożliwia naładowanie jej do 62% w zaledwie 30 minut. Funkcja "Zawsze na ekranie" (Always On Display – AOD) pomaga oszczędzać energię.

HUAWEI nova 12i

Smartfon Nova 12i wyposażony jest w wysokiej jakości system obrazowania oparty na aparacie głównym z przysłoną f/1.9 i matrycą 108 MP, wspierany przez obiektyw do pomiaru głębi ostrości i technologię łączenia 9 pikseli w 1. Przedni aparat 32 MP o jasności f/2.0 zapewnia doskonałej jakości selfie. Cztery specjalistyczne tryby – nocny, AI Snapshot, portretowy i wysokiej rozdzielczości – pomagają robić wspaniałe zdjęcia w każdych warunkach.

Duży wyświetlacz HUAWEI FullView o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2388 x 1080 pikseli (FullHD+) zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania zdjęć, filmów i seriali. Częstotliwość odświeżania 90 Hz i próbkowanie dotyku 270 Hz gwarantują płynną pracę i szybką reakcję na dotyk. Nova 12i wyposażona jest w 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a o płynną dba wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 680 z układem graficznym Adreno 610. Mimo dużego ekranu, smartfon jest smukły (8,4 mm grubości) i lekki (199 g).

HUAWEI nova 12i

Korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji

Wszystkie smartfony z serii HUAWEI nova 12 działają na udoskonalonej wersji nakładki EMUI 14, która oferuje szereg nowych, przydatnych funkcji. Urządzenia zapewniają rozszerzoną funkcjonalność dzięki dostępowi do najlepszych aplikacji dostępnych w sklepie AppGallery. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów na całym świecie, oferuje szeroki wybór aplikacji z różnych kategorii, takich jak styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy i rozrywka.

Posiadacze HUAWEI nova 12 korzystający z AppGallery mogą cieszyć się kompleksowym doświadczeniem na różnych urządzeniach – używając swojego smartfona w połączeniu z komputerem Huawei, smartwatchem lub tabletem. Użytkownicy mogą również korzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym m.in. z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy Wirtualnej Asystentki Celia. Huawei gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo danych.

Ceny, dostępność i promocje

Rekomendowane ceny detaliczne smartfonów z serii nova 12 w Polsce wynoszą:

HUAWEI nova 12s (8 GB/256 GB): 1799 zł

HUAWEI nova 12 SE (8 GB/256 GB): 1499 zł

HUAWEI nova 12i (8 GB/128 GB): 1199 zł

Do 2 czerwca 2024 r. trwa specjalna oferta przedsprzedażowa lub premierowa (w zależności od Partnera), w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie (lub za 1 zł):

Słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i przy zakupie HUAWEI nova 12s lub HUAWEI nova 12 SE.

Słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 przy zakupie HUAWEI nova 12i.

Smartfony HUAWEI nova 12 SE i HUAWEI nova 12i są już dostępne w sieciach handlowych Media Expert i x-kom (przedsprzedaż) oraz RTV Euro AGD (sprzedaż premierowa). Urządzenia można kupić również w sklepie huawei.pl. Nieco później smartfony będzie można nabyć także w Media Markt, Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon. Natomiast HUAWEI nova 12s dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl.

Przy zakupie dowolnego modelu z serii nova 12 na huawei.pl klienci mogą skorzystać z możliwości dobrania w zestawie akcesoriów i usług w obniżonych cenach: smart opaski HUAWEI Band 8, smartwatcha HUAWEI Fit SE, przedłużenie gwarancji o kolejny rok czy podwojenie punktów w programie lojalnościowym. Na kupujących czeka także powitalny bonus za dołączenie do newslettera.