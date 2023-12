Premiera innowacyjnych i stylowych słuchawek HUAWEI FreeClip

fot. Huawei

Reklama

HUAWEI FreeClip to słuchawki OWS (Open Wireless Stereo), które dzięki swojej otwartej konstrukcji pozwalają na słuchanie muzyki i jednoczesne kontrolowanie dźwięków z otoczenia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Kluczowym elementem słuchawek FreeClip jest C bridge Design, czyli elastyczny mostek wykonany ze stopu niklowo-tytanowego, który łączy elementy klipsa. Ta innowacja zapewnia trwałość i maksymalne dopasowanie do kształtu ucha. Słuchawki zostały zaprojektowane na podstawie analizy kształtu 10 000 uszu, co sprawia, że pasują niemal do każdego ucha. Dodatkowo obie słuchawki są identyczne i mogą być używane zamiennie, co eliminuje problem rozróżniania ich na lewą i prawą oraz ułatwia użytkowanie.

Huawei FreeClip

Słuchawki są wyposażone w baterię umożliwiającą aż do 36 godzin słuchania muzyki dzięki etui z funkcją szybkiego ładowania. Dodatkowo FreeClip są odporne na kurz i zachlapania, co czyni je praktycznymi w różnych warunkach, w tym podczas aktywności fizycznej na zewnątrz.

fot. Huawei

HUAWEI FreeClip są niezwykle lekkie, każda słuchawka waży tylko 5,6 g. Ich otwarta konstrukcja nie tylko zmniejsza nacisk na uszy, ale również umożliwia im oddychanie. Słuchawki oferują wysoką jakość dźwięku z czystymi wokalami i pełnymi niskimi tonami. Zastosowano w nich system akustyczny, który ogranicza ucieczkę dźwięku na zewnątrz, chroniąc prywatność użytkownika.

Huawei FreeClip

HUAWEI FreeClip są kompatybilne z różnymi systemami operacyjnymi i można nimi zarządzać za pomocą aplikacji HUAWEI AI Life, która oferuje szereg użytecznych funkcji. Obsługują również technologię szybkiego ładowania oraz ładowanie bezprzewodowe.

fot. Huawei

Słuchawki są dostępne w dwóch kolorach: czarnym i fioletowym, w sugerowanej cenie detalicznej 899 zł. W ramach oferty premierowej aż do 2 stycznia 2024, przy zakupie słuchawek dodawana jest opaska sportowa HUAWEI Band 8. Słuchawki można nabyć renomowanych sklepach oraz w oficjalnym polskim sklepie marki Huawei.