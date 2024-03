Na ekranie laptopa Huawei MateBook D 16 2024

fot. naEkranie.pl

Nowy laptop Huawei MateBook D 16 2024 oferuje długi czas pracy na baterii i ma bardzo dobry wyświetlacz. Obudowa jest smukła i wykonana z dobrej jakości, przyjemnych w dotyku materiałów. Huawei wyposażył go w potencjalnie bardzo wydajny procesor Core i9, ale jednocześnie ograniczył jego moc. Laptop ma też 16 GB pamięci RAM i pojemny dysk SSD 1 TB. Urządzenie częściowo melduje się w klasie premium, ale zaskakują pewne braki w wyposażeniu – zwłaszcza mało portów USB oraz przestarzała kamerka. Całość nie jest więc do końca spójna, ale notebook wciąż jest godny polecenia.

Świetny czas pracy na baterii

Huawei przeprowadził lifting MateBooka D 16 i poprawił go w niektórych obszarach (czas pracy na baterii), pozostawił inne bez zmian (wyświetlacz) i niestety wprowadził również pewne zmiany na gorsze (porty). Miałem okazję testować najmocniejszą i najlepiej wyposażoną wersję MateBooka D 16: największą innowacją jest poprawiona żywotność baterii. Huawei nie tylko zwiększył pojemność baterii laptopa z 56 do 70 watogodzin, ale wyposażył go także w nowszy i bardziej ekonomiczny procesor. Intel Core i9-13900H jest bardziej oszczędny, co przekłada się na 50 dłuższy czas pracy na baterii niż w poprzednim modelu z Core i7-12700H. Wytrzyma nawet ponad 12 godzin oglądania filmów czy 11 godzin przeglądania internetu, a tylko bardziej intensywna praca wyczerpie mu baterię po około 6 godzinach. Huawei podjął również wysiłek zmniejszenia rozmiaru obudowy, ale jest to mało zauważalne, a nawet niezbyt znaczące we wprawdzie całkiem kompaktowej, ale jednak 16-calowej maszynie. Z drugiej strony cienka obudowa sprawia, że łatwo i przyjemnie się go przenosi. Mierzy jedynie 16-18 milimetrów (bez gumowych nóżek) więc jest naprawdę wyjątkowo smukły.

Huawei MateBook D 16 2024

Mocniejszy procesor z ograniczeniami

Procesor Intel Core i9 brzmi imponująco, ale jest trzymany na dość krótkiej smyczy przez restrykcyjne zarządzanie termiczne. Podobnie jak i7-12700H w poprzednim modelu, i9 w edycji 2024 może pracować z pełną mocą przez krótki czas, zanim zostanie spowolniony z powodu wzrostu temperatury pracy. Jest to całkowicie wystarczające do codziennego użytku, a nawet wymagające zadania są wykonywane sprawnie, ale trochę bolesne jest to, że mocarny Core i9 jest tak ograniczany i lepiej wypada w specyfikacji niż w rzeczywistości. Jeśli potrzebujemy więcej mocy, możemy aktywować tryb wydajności w Menedżerze PC Huawei. Działa to jednak tylko na zasilaniu z sieci, a bateria musi być naładowana w co najmniej 20 procentach. To ograniczenie pokazuje, że 65-watowy zasilacz jest nieco zbyt słaby i nie poradzi sobie bez wsparcia baterii, gdy potrzebujemy wykorzystać moc procesora.

fot. naEkranie.pl

Bardzo przyjemny ekran

W kwestii wyświetlacza nic się nie zmieniło, gdyż Huawei zachował bardzo dobry panel z poprzedniego modelu, który teraz jest nieco lepszy dzięki pewnej zmienności produkcji. Oferuje on rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli (wygodne proporcje 16:10) przy przekątnej 16 cali. Dzięki maksymalnej jasności 350 cd/m² i matowemu wykończeniu może być używany w jasnym otoczeniu. Ekran o szerokim kącie widzenia odwzorowuje naturalne kolory, pokrywając 98% spektrum kolorów sRGB. Zawias ekranu można otworzyć do 180 stopni. Obudowa nadal wykonana jest z niebieskawego aluminium i jest bardzo solidna, a jednocześnie całość jest lekka (1,7 kg). Zasilacz można z łatwością schować do plecaka, ponieważ waży tylko 200 gramów i jest niewiele większy od ładowarki telefonu.

Huawei MateBook D 16 2024

Pojemność i połączenia, przeciętna kamera

Maszyna jest wyposażona w 16 gigabajtów pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 terabajta. Pod tym względem jest więc dobrze wyposażona. Nieco gorzej jest, jeśli chodzi o łączność. Dostępne są w sumie trzy porty USB. Port USB-C oferuje transfer danych 5 GBit/s i może również przekazywać obraz na ekran monitora. Ponieważ jednak jest to również port ładowania, to prawdopodobnie będzie zajęty w czasie pracy. Pozostają dwa klasyczne porty USB-A. Jeden z nich obsługuje również 5 Gb/s (najwolniejszy standard 3.0), podczas gdy drugi obsługuje tylko przestarzały standard USB 2.0 z prędkością pół gigabita na sekundę. Od laptopa z rokiem 2024 w nazwie wymagalibyśmy raczej dodatkowego portu USB-C i szybkich transferów w portach USB-A.

Huawei MateBook D 16 2024

Niestety, jakość kamery internetowej również padła ofiarą nie do końca zrozumiałych oszczędności. W poprzednim modelu kamerka miała rozdzielczość Full HD, a niespodziewanie nowy model oferuje tylko rozdzielczość HD (1280 x 786 pikseli), która nawet 10 lat temu nie byłaby niczym szczególnym. Brakuje też czytnika kart pamięci. Dla porządku odnotujmy jeszcze dwa ostatnie porty – HDMI do monitora oraz gniazda combo dla słuchawek lub zestawu słuchawkowego.

Wygodna, choć specyficzna klawiatura

Wyspowa, podświetlana klawiatura jest wygodna, piszę zresztą na niej właśnie te słowa. Ma nawet sekcję numeryczną, co może być istotne dla wszystkich pracujących z arkuszami kalkulacyjnymi. Musiałem się jednak do niej dłużej przyzwyczajać, ponieważ lewy shift, z którego często korzystam podczas pisania, jest krótki, a z kolei prawy – którego używam raczej sporadycznie – bardzo długi. Przyzwyczajenia wymaga również specyficznie ukształtowany enter. Duży gładzik jest wygodny i precyzyjny. Bardzo pozytywną cechą jest skaner linii papilarnych umiejscowiony w przycisku zasilania: podczas włączania laptopa odcisk palca jest rejestrowany i automatycznie używany do logowania do systemu Windows. Wygodne i szybkie.

Huawei MateBook D 16 2024

Kilka słów na koniec

Podsumowując, wyceniony obecnie na 4999 zł w firmowym sklepie internetowym, Huawei MateBook D 16 2024 to dobre i stylowe urządzenie, ale decydując się na nie, trzeba zaakceptować kilka kompromisów. Niewątpliwe atuty laptopa to jakość wykonania, żywotność baterii i ogólnie bardzo dobra wydajność procesora, a także wielkość obu pamięci oraz efektowny, matowy wyświetlacz. Pod wieloma względami MateBook D 16 2024 wygląda więc jak laptop wręcz stworzony do pracy, w tym pracy zdalnej lub hybrydowej ze względu na kompaktowe rozmiary i wagę, ale pewne braki w wyposażeniu przesuwają go w kierunku kategorii laptopów multimedialnych. Co niekoniecznie jest złą rzeczą i mi osobiście bardzo przyjemnie się z niego korzystało. Jeśli szukasz stylowego i wydajnego laptopa z długim czasem pracy na baterii, MateBook D 16 2024 może być doskonałym wyborem. Więcej informacji na temat laptopa i jego dane techniczne znajdziesz na tej stronie.