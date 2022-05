Decision to Leave - zwiastun. Koreański thriller reżysera Służącej i kandydat do Złotej Palmy

Fot. zrzut ekranu zwiastuna "Decision to Leave"

Koreańskie produkcje stają się coraz bardziej doceniane na świecie po sukcesie takich tytułów jak Squid Game, All of Us Are Dead czy Sweet Home. W związku z tym wiele osób ucieszy wiadomość, że będzie mieć premierę nowy thriller od twórcy z tego kraju. Film jest zatytułowany Decision to Leave i warto zwrócić na niego uwagę, ponieważ reżyseruje go sam Chan-wook Park - znany z takich projektów jak Służąca czy Oldboy. Pierwszy ze wspomnianych tytułów zaserwował widzom niebanalny i trzymający w napięciu thriller, który wyróżnia się na tle gatunku.

Decision to Leave - pierwszy zwiastun koreańskiego thrillera

Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun do koreańskiego thrillera Decision to Leave. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak Tang Wei i Park Hae-il. Produkcja została wybrana do rywalizacji o Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2022 roku.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1523883164464259072

Fabuła filmu opowiada o detektywie, który zakochuje się w tajemniczej wdowie po tym, jak ta zostaje głównym podejrzanym w jego ostatnim śledztwie na temat morderstwa.