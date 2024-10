Film I Love Boosters w gwiazdorskiej obsadzie. Demi Moore, LaKeith Stanfield i inni

fot. materiały prasowe

I Love Boosters to nowy projekt, który wyreżyseruje Boots Riley (I'm a Virgo, Przepraszam, że przeszkadzam). Jak podaje Deadline w głównych bohaterów wcielą się Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield i Demi Moore. Obecnie trwa casting do pozostałych ról. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jesienią.

Film koncentruje się na grupie przedsiębiorczych boosterów (złodziejów sklepowych), którzy biorą na cel bezwzględnego znawcę mody. Dzczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

Producentami są Aaron Ryder i Andrew Swett z ramienia Ryder Picture Company oraz Allison Rose Carter i Jon Read z Savage Rose Films. Mike Jackman i Gus Deardoff będą pełnić funkcję producentów wykonawczych. Znana z filmu Kod zła firma Neon finansuje I Love Boosters wraz z Waypoint Entertainment. Również zajmuje się produkcją oraz dystrybucją międzynarodową.

Keke Palmer mogliśmy ostatnio oglądać w filmie Nie! (2022) w reżyserii Jordana Peele'a. Jej występ został doceniony przez widzów i krytyków. Z kolei Naomi Ackie wystąpiła niedawno w Mrugnij dwa razy, natomiast przełomem w jej karierze okazała się rola w Lady Macbeth (2016). W 2025 roku zobaczymy ją w filmie Mickey 17, w którym gra Robert Pattinson. A Stanfield zagrał ostatnio w Księdze Clarence'a, Nawiedzonym dworze oraz serialu Odmieniec od Apple TV+. Był również gwiazdą serialu Atlanta. Natomiast Demi Moore zachwyca swoją grą w body horror Substancja, który wciąż można oglądać w kinach.

