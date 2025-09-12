placeholder
Reklama
placeholder

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

Eric Kirpke zdradził, jak postępują prace nad kolejnym spin-offem The Boys, którego akcja będzie się rozgrywać w Meksyku. Opowiedział też, czego widzowie powinni się spodziewać po nowej odsłonie franczyzy.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  spin-off 
the boys: mexico Prime video The Boys
The Boys - 3. sezon Fot. Materiały prasowe
Reklama

Za kilka dni będzie mieć premierę 2. sezon Pokolenia V, który jest spin-offem The Boys. Rozpoczęły się również zdjęcia na planie innego prequela flagowego serialu, jakim jest Vought Rising. W nim historia skupi się na postaciach Soldier Boya (Jensen Ackles) oraz Stormfront (Aya Cash). Wcześniej na Prime Video trafiła też animacja dla dorosłych pt. The Boys Presents: Diabolical. Ale w planach platformy wciąż jest kolejny spin-off, którego akcja ma się rozgrywać w Meksyku. Twórca zdradził, jak przebiegają prace nad tym projektem.

Czytaj więcej: 2. sezon Pokolenia V zbuduje grunt pod finał The Boys. Kim jest Cipher?

The Boys: Mexico jest w przygotowaniu

Podczas uroczystej premiery 2. sezonu Pokolenia V, Eric Kripke wyjaśnił, jak postępują prace nad spin-offem The Boys, którego historia przeniesie się do Meksyku.

Pilot serialu The Boys: Mexico jest właśnie w przygotowaniu. Jest naprawdę fajny. To znaczy, kto wie – oczywiście nigdy nic nie wiadomo, ale mogę powiedzieć, że sam świat spełnia standardy wszystkich naszych spin-offów. To nasz świat, ale w zupełnie innym tonie i jest super zabawny. Gael i Diego są producentami wykonawczymi, co jest niesamowite i [oni] naprawdę się w to zaangażowali. Więc krótka odpowiedź brzmi: zobaczymy, ale myślę, że scenariusz jest dobry.

Twórca odniósł się do Gaela Garcíi Bernala i Diego Luny, którzy pełnią funkcję producentów wykonawczych nowego tytuły w świecie The Boys. Nie ogłoszono jeszcze aktorów, którzy znaleźli się w obsadzie. Natomiast wypowiedź Kirpke sugeruje, że przyszłość projektu jeszcze nie jest pewna. 

Przypomnijmy, że w lipcu zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. Teraz serial czeka długa postprodukcja, podczas której zostaną m.in. dopracowane efekty wizualne. Najprawdopodobniej 5. seria będzie mieć premierę w 2026 roku. Natomiast już 17 września na Prime Video zadebiutują trzy pierwsze odcinki 2. sezonu Pokolenia V. Poniżej możecie obejrzeć galerię zdjęć z tego spin-offu.

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - 2. sezon

arrow-left
Pokolenie V - 2. sezon
fot. Prime Video
arrow-right

Źródło: collider.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  spin-off 
the boys: mexico Prime video The Boys
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

8,6

2019
The Boys
Oglądaj TERAZ The Boys Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wielkie kłamstweka - pominięte w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, brak nominacji dla Nicole Kidman i Reese Witherspoon
-

Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

2 The Beatles
-

Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota

3 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

4 Zendaya
-

Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje

5 Paramount i Warner Bros.
-

Wielkie roszady w Hollywood. Warner Bros. Discovery bliskie przejęcia!

6 Dziewczyny z drużyny
-

Czy po latach powstanie sequel hitu Dziewczyny z drużyny?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV