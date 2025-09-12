Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie
Eric Kirpke zdradził, jak postępują prace nad kolejnym spin-offem The Boys, którego akcja będzie się rozgrywać w Meksyku. Opowiedział też, czego widzowie powinni się spodziewać po nowej odsłonie franczyzy.
Za kilka dni będzie mieć premierę 2. sezon Pokolenia V, który jest spin-offem The Boys. Rozpoczęły się również zdjęcia na planie innego prequela flagowego serialu, jakim jest Vought Rising. W nim historia skupi się na postaciach Soldier Boya (Jensen Ackles) oraz Stormfront (Aya Cash). Wcześniej na Prime Video trafiła też animacja dla dorosłych pt. The Boys Presents: Diabolical. Ale w planach platformy wciąż jest kolejny spin-off, którego akcja ma się rozgrywać w Meksyku. Twórca zdradził, jak przebiegają prace nad tym projektem.
Czytaj więcej: 2. sezon Pokolenia V zbuduje grunt pod finał The Boys. Kim jest Cipher?
The Boys: Mexico jest w przygotowaniu
Podczas uroczystej premiery 2. sezonu Pokolenia V, Eric Kripke wyjaśnił, jak postępują prace nad spin-offem The Boys, którego historia przeniesie się do Meksyku.
Twórca odniósł się do Gaela Garcíi Bernala i Diego Luny, którzy pełnią funkcję producentów wykonawczych nowego tytuły w świecie The Boys. Nie ogłoszono jeszcze aktorów, którzy znaleźli się w obsadzie. Natomiast wypowiedź Kirpke sugeruje, że przyszłość projektu jeszcze nie jest pewna.
Przypomnijmy, że w lipcu zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. Teraz serial czeka długa postprodukcja, podczas której zostaną m.in. dopracowane efekty wizualne. Najprawdopodobniej 5. seria będzie mieć premierę w 2026 roku. Natomiast już 17 września na Prime Video zadebiutują trzy pierwsze odcinki 2. sezonu Pokolenia V. Poniżej możecie obejrzeć galerię zdjęć z tego spin-offu.
Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu
Źródło: collider.com
