Denis Villeneuve pracuje nad nowym filmem sci-fi. To ekranizacja powieści koreańskiej pisarki

Denis Villeneuve chce zrobić sobie przerwę od piasków Arrakis i przed wejściem na plan Diuny 3, zrealizuje inny projekt. Reżyser zaangażowany jest w nakręcenie ekranizacji kultowej powieści sci-fi Spotkanie z Ramą, a także Kleopatrą oraz niedawno ujawnionym projektem, czyli adaptacją Nuclear War: A Scenario. Jak informuje serwis World of Reel Villeneuve pracuje nad kolejną produkcją, którą będzie ekranizacja I'm Waiting For You koreańskiej autorki Kim Bo-Young.

Denis Villeneuve pracuje nad ekranizacją powieści I'm Waiting For You

Książka jest zbiorem czterech opowiadań science fiction, które połączone są motywem miłości i poszukiwania. Tytułowa historia rozgrywa się w latach 80. XXI wieku. Poznajemy w niej mężczyznę, który desperacko próbuje dostać się na Ziemię, aby spotkać się ze swoją narzeczoną i wziąć z nią długo wyczekiwany ślub. Nie wszystko idzie po jego myśli, a podróż przez czas i przestrzeń coraz bardziej się wydłuża. Bohater jest świadkiem zmian zachodzących na naszej planecie, która nieuchronnie zmierza ku zagładzie.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, Eric Roth, scenarzysta Czasu krwawego księżyca, zdradził, że został zatrudniony do napisania historii do tajnego filmu Denisa Villeneuve’a. Opisał go, że jest to produkcja o „przestrzeni i czasie”.

Roth wtedy powiedział:

Właśnie piszę scenariusz do filmu dla Denisa Villeneuve’a, Zobaczymy, co się z nim stanie, ale dotyczy on przestrzeni i czasu i bardzo samotnego bohatera. Z pewnością chodzi o wieczność.

Nie wiadomo, czy to właśnie I’m Waiting For You będzie kolejnym filmem reżysera po Diunie 2, ale wszystko na to wskazuje. Kilka miesięcy temu filmowiec przyznał, że jego następnym projektem będzie film, którego scenariusz zostanie jako pierwszy ukończony.

Prawdopodobnie po I’m Waiting For You Denis Villeneuve nakręci Diunę 3 dla Warner Bros. Po zakończeniu historii Paula Atrydy skupi się na pozostałych trzech projektach.