Destiny 2: Próby Ozyrysa powróciły do gry. Zobacz zwiastun

W Destiny 2 wystartował już Sezon Zasłużonych. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji, które czekają na graczy jest powrót Prób Ozyrysa. To wyjątkowo wymagający tryb rozgrywek PvP, w którym trzyosobowe drużyny rywalizują ze sobą, a zwycięzcy mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne nagrody. Kluczem do sukcesu jest tu znajomość mocnych i słabych stron poszczególnych klas, a także współpraca. W nowym sezonie powrócą trzy mapy znane z poprzedniej części gry: Cauldron, Exodus Blue oraz Anomaly, a także pancerze i bronie do zdobycia.

Więcej na temat Prób Ozyrysa możecie dowiedzieć się z nowego zwiastuna.

Szczegóły na temat nowości w Sezonie Zasłużonych znajdziecie też w poniższym materiale wideo oraz rozpisce, która zawiera plany na nadchodzące tygodnie.

fot. Bungie

Sezon Zasłużonych w grze Destiny 2 potrwa od 10 marca do 9 czerwca i będzie dostępny na wszystkich platformach: PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.