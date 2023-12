World of Warcraft Classic - wystartował Sezon Odkryć. W tak dziwnego "klasyka" jeszcze nie graliście

fot. Blizzard Entertainment

W World of Warcraft Classic wystartowały nowe serwery, jednak tym razem nie są one wiernym odtworzeniem rozgrywki sprzed lat. Zamiast tego w Sezonie Odkryć napotkamy interesujące zmiany, które mają na celu odświeżenie zabawy i zaskoczenie graczy.

Jedną z głównych nowości jest system run, które można aktywować, by uzyskać dostęp do zupełnie nowych zdolności. Pozwolą one stworzyć nietypowe i niedostępne wcześniej warianty klas, takie jak mag - uzdrowiciel czy łotrzyk - tank. Maksymalny poziom postaci gracza będzie stopniowo zwiększany. Sezon Odkryć rozpocznie się z limitem na poziomie 25, a zwieńczeniem rozgrywki w 1. fazie będzie odświeżony klasyczny loch Blackfathom Deeps, tym razem dostępny jednak dla grupy 10, a nie 5 osób. Starcia z obecnymi tam bossami zostały zaprojektowane na nowo, by zapewnić inne wyzwania dla śmiałków.

World of Warcraft Classic - Sezon Odkryć

Sezon Odkryć, podobnie jak sam Classic, dostępny jest w ramach jednej subskrypcji. Nie ma potrzeby kupowania żadnego osobnego, dodatkowego abonamentu.