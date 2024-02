Detektyw - będzie 5. sezon. Kto go zrobi? - pierwsze informacje

HBO Max

Detektyw: Kraina nocy odniósł największy sukces ze wszystkich sezonów tej franczyzy. Dlatego też zamówiono 5. sezon, a showrunnerka Issa Lopez powraca za sterami nowej serii. Na razie nie podjęto decyzji, czy fabularnie będzie jakiś związek z Krainą nocy, czy będzie to całkowicie nowa historia.

Detektyw - będzie 5. sezon

Według danych oglądalności 4. serii notowała średnio w Ameryce Północnej aż 12,7 mln widzów na wszystkich platformach. Żaden poprzedni sezon nie był tak popularny.

Jednocześnie Issa Lopez podpisała z HBO umowę na wiele lat. Na jej mocy będzie również tworzyć nowe treści, więc nie będzie tylko pracować przy Detektywie. Przypomnijmy, że ona nie była tylko showrunnerką, ale także scenarzystką i reżyserką 4. sezonu.

Francesca Orsi z HBO tak skomentowała decyzję.

- Issa Lopez to jedyny w swoim rodzaju rzadki talent, który przemawia bezpośrednio do kreatywnego ducha HBO. Pracowała dla Detektywem: Krainą nocy od początku aż do samego końca, nigdy nie odstępując od własnej wizji i inspirując nas wytrwałością podczas pisania i za kamerą.

Data premiery nie jest znana.