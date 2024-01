Detektyw: Kraina nocy łączy się z 1. sezonem? Zaskakująca teoria na temat tajemniczego Travisa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

HBO

Reklama

Premierowy odcinek serialu Detektyw: Kraina nocy, 4. sezonu produkcji HBO, już za nami. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że po jego seansie wielu widzów zastanawia się, kim jest tajemniczy Travis (gra go Erling Eliasson) - postać, która najpierw objawia się Rose Aguineau, by później w niezwykle zagadkowy sposób wskazać jej miejsce, w którym znajdują się ciała zamordowanych. W sieci pojawiła się teoria, według której bohater ten może być wspomnianym w 1. sezonie Detektywa ojcem portretowanego przez Matthew McConaugheya Rusta Cohle'a.

Z Krainy nocy wynika, że sam Travis nie żyje; informuje o tym przybywająca na miejsce zbrodni i rozmawiająca z Rose Evangeline Navarro. Warto też zwrócić uwagę na to, że postać pojawia się w śnieżnej zamieci w lekkim ubraniu i bez butów, a jej ekspresyjne ruchy wydają się całkowicie nienaturalne. Nie wiemy, czy Travis jest duchem, wizją, której regularnie doświadcza Aguineau, czy czymś bądź kimś jeszcze innym.

Serwis Screen Rant stworzył jednak zaskakującą teorię, według której Travis z Krainy nocy i ojciec Rusta Cohle'a z 1. sezonu to ten sam bohater. Nie chodzi tu wyłącznie o wizualne podobieństwo do postaci McConaugheya z otwarcia serii. Z czwartego odcinka premierowego sezonu o tytule Who Goes There? dowiadujemy się dwóch istotnych faktów na temat ojca Cohle'a: miał on na imię... Travis i przez jakiś czas swojego życia mieszkał na Alasce. Co więcej, bohater McConaugheya stwierdził później, że czuł obecność swojego rodziciela w momencie, w którym pozostawał nieprzytomny.

Trudno też nie zauważyć, że w pierwszym odcinku 4. sezonu pojawia się kilka subtelnych nawiązań do premierowej odsłony serii - wszechobecne poroża i kształty przywodzące na myśl spirale czy nawet piwo Lone Star, ulubiony trunek Cohle'a.

Z powyższą teorią jest jednak kilka problemów. Z otwarcia Detektywa dowiedzieliśmy się także, że na Alasce nikt nie słyszał o ojcu Rusta od przynajmniej 30 lat - akcja 4. sezonu rozgrywa się na osi czasu jeszcze później. Nie jest też jasne, czy twórcy serialu tego typu nawiązaniem faktycznie chcieliby odciągać uwagę widzów od zasadniczego wątku nowej serii.

Seriale z największą liczbą morderstw - policzono zabójstwa

15. Grzesznica - liczba morderstw: 6, średnia liczba zabójstw na odcinek: 0,09

Serialowe postacie, które zabijały najczęściej

15. Mona Vanderwaal, Emily Fields i Hanna Marin (wspólnie; Słodkie kłamstewka) - liczba dokonanych morderstw: 2