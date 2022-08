Ghost Recon Wildlands najprawdopodobniej trafi do PS Plus Extra i Premium w sierpniu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Oferta PlayStation Plus Essentials na sierpień jest już znana, ale teraz poznaliśmy nieoficjalną informację na temat jednego z tytułów, który może trafić do droższych wariantów cenowych usługi. Według niej abonenci PS Plux Extra oraz Premium już wkrótce uzyskają dostęp do Ghost Recon: Wildlands, czyli trzecioosobowej strzelanki Ubisoftu oferującej zarówno zabawę solo, jak i w kooperacji.

Powyższa informacja to jak na razie jedynie plotka, choć pochodzi z dość wiarygodnego źródła. Ujawnił ją użytkownik o pseudonimie billbil-kun, który w przeszłości wielokrotnie zdradzał informacje na temat abonamentowych usług Sony oraz Microsoftu jeszcze przed oficjalnymi ogłoszeniami. Można więc założyć, że i tym razem się nie pomylił.

Warto przypomnieć, że Wildlands nie będzie jedynym tytułem Ubisoftu dostępnym w ramach abonamentu. W subskrypcjach Extra oraz Premium użytkownicy mają dostęp do katalogu około 50 tytułów francuskiego wydawcy.