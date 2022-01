Dexter: New Blood najpopularniejszym serialem Showtime w historii

fot. Showtime

Dexter: New Blood to kolejna odsłona serialu o ulubionym seryjnym mordercy Ameryki. Produkcja stała się prawdziwym hitem stacji Showtime. W ciągu 10 odcinków serial oglądało średnio ponad 8 milionów widzów tygodniowo na wszystkich platformach Showtime. Tym samym New Blood stało się najpopularniejszą produkcją stacji wszechczasów. Finał odsłony obejrzało 3 mln widzów w sam dzień emisji.

W serialu Dexter mieszka w małym miasteczku Iron Lake, pracuje w sklepie z rzeczami do polowań, spotyka się z panią szeryf i prowadzi spokojną egzystencję bez zabójstw od wielu, wielu lat. Jednak pewnego dnia powraca na swoją morderczą ścieżkę. Ponadto w Iron Lake pojawia się syn Dextera, Harrison, który zaczyna przejawiać mroczne skłonności. Na domiar złego główny bohater musi zmierzyć się z kolejnym seryjnym mordercą.

Dexter: New Blood finał

W roli głównej w produkcji powrócił Michael C. Hall. Ponadto w obsadzie znaleźli się Jennifer Carpenter, Julia Jones, Jack Alcott, Alano Miller, Johnny Sequoyah i Clancy Brown.

