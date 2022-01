Dexter: New Blood - będzie kolejny sezon serialu? Showrunner tłumaczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Showtime

W niedzielę, 9 stycznia, swoją emisję miał finał serialu Dexter: New Blood. W nim doszło do szokującego zakończenia, w którym tytułowy seryjny morderca konfrontuje się ze swoim synem Harrisonem i na swoją własną prośbę zostaje przez niego zastrzelony. Co więcej, gdy na miejscu zbrodni zjawia się Angela, która odkryła, że Dexter to Rzeźnik z Zatoki, puszcza Harrisona wolno i chłopak wyjeżdża z Iron Lake.

Showrunner produkcji, Clyde Phillips, został zapytany w rozmowie z portalem Collider o to czy możliwy jest kolejny sezon serialu. Stwierdził, że tak naprawdę decyzja należy do stacji Showtime. W styczniu mają przyjść wyniki oglądalności produkcji, które obejmują również odcinki nagrane cyfrowo na dyskach telewizorów, które widzowie przechowywali, aby potem obejrzeć całość za jednym zamachem. To może zaważyć na działaniach stacji.

Dexter: New Blood finał

Phillips zdradził, że jeśli Showtime podjęło by decyzję, że chcą robić kontynuację o Harrisonie, to rzuciłby wszystko i byłby gotów zacząć pracę nad serialem.

