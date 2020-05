Diablo 2: Resurrected – remaster klasyka może zadebiutować jeszcze w tym roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że Blizzard szykuje się do odświeżenia kolejnego klasyka sprzed lat. Szykowana jest podobno zapowiedź Diablo 2: Resurrected, czyli remastera gry z 2000 roku. Taką informację przekazał francuski serwis Actugaming. Źródło to wydaje się być wiarygodne, bo redaktorzy tego portalu odpowiadają za ubiegłoroczne przecieki na temat Overwatch 2, World of Warcraft: Shadowlands i Diablo 4. Jak wiemy, wszystkie plotki te zostały potwierdzone na BlizzConie 2019.

Za Diablo 2: Resurrected ma odpowiadać Vicarious Visions. Studio to ma doświadczenia z tego typu projektami, bo wcześniej pracowało między innymi nad remakiem Crash Bandicoot N-samowita Trylogia oraz pecetowym portem Destiny 2.

Można spodziewać się, że oficjalna zapowiedź mogłaby zostać zaprezentowana w trakcie BlizzConu 2020. Warto jednak przypomnieć, że los tego wydarzenia jest pod znakiem zapytania. Organizatorzy nie są bowiem pewni, czy impreza będzie mogła odbyć się z uwagi na pandemię koronawirusa.