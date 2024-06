Hearthstone z wakacyjnym rozszerzeniem. Zwiastun przedstawia Tarapaty w tropikach

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard nie zwalnia tempa z rozwojem Hearthstone i zapowiada kolejne rozszerzenie swojej popularnej karcianki. Będzie ono zatytułowane Tarapaty w tropikach i wprowadzi do gry sporo wakacyjnego klimatu. Gracze otrzymają 145 zupełnie nowych kart oraz słowo kluczowe Turysta, dzięki któremu do swoich talii będą mogli dodać karty innych klas. Nowością będą także karty Napitków. To nowe zaklęcia o różnych efektach oraz z dwiema "dolewkami", czyli możliwościami ponownego ich użycia. Ujawniono również, że w Ustawce doczekamy się powrotu Towarzyszy.

Hearthstone: Tarapaty w tropikach - zwiastun dodatku

Tarapaty w tropikach pojawią się w Hearthstone 23 lipca. W przedsprzedaży dostępny jest Megazestaw zawierający 80 pakietów kart, 10 złotych pakietów kart, 1 losową kartę legendarną, 1 złotą kartę legendarną, a także rewers i skórkę Hakkar, Poskramiacz Ogarów. Gracze mogą też odebrać nagrodę za zalogowanie - kartę Marin Zarządca.